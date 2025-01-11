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印尼禁iPhone 16盼加大投資 民調：近6成民眾支持

2025/1/11 15:00（1/11 15:16 更新）
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蘋果iPhone 16遭印尼政府禁售，印尼經銷商iBOX內仍僅販售iPhone15和其他蘋果產品。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年1月11日
蘋果iPhone 16遭印尼政府禁售，印尼經銷商iBOX內仍僅販售iPhone15和其他蘋果產品。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年1月11日
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（中央社記者李宗憲雅加達11日專電）蘋果iPhone 16因未符合印尼製造零件比重規定遭禁售，雖將在印尼投資10億美元，但印尼政府仍不埋單。雅加達郵報調查，近六成民眾表示支持，並認為禁售令可促使蘋果在印尼增加投資並創造更多工作機會。

雅加達郵報（Jakarta Post）今天報導，根據該報訪問70名受訪者的民調顯示，其中有41人認為政府禁售iPhone 16合理，相當於58%的受訪者贊成禁令，僅有9人反對，其他20人則尚未確定立場。

中央社記者隨機詢問雅加達民眾，包括蘋果迷在內，大部分的民眾都支持政府禁售iPhone 16的規定。

使用蘋果手機的印尼上班族法蘭斯卡（Franska）是其中之一，她認為，有些人可能會對買不到iPhone 16感到失望，但政府要求蘋果對印尼加大投資才得以販售手機，合理且公平，因為印尼有很多人購買蘋果手機。

另一上班族托加爾（Togar）也對iPhone 16禁售令表示贊同，他說：「我認為工業部的做法還可以，雖然我和家人都使用iPhone，但蘋果應該（在印尼）建立工廠，這是最重要的。」

印尼工業數位轉型委員會（WANTRI）表示，蘋果手機相當受印尼年輕人的歡迎，據統計，iPhone在印尼約佔12%的手機市場，2023年在印尼的銷售量達261萬支iPhone。

iPhone 16雖在印尼禁售，但政府仍允許個人從國外購入這款手機，惟不能是商業交易，且入境時依照金額須繳交至少300萬印尼盾（約新台幣6094元）的稅。

據印尼官方統計，截至去年11月，共有11000支iPhone 16藉由旅客通關進入印尼。

印尼經濟與金融發展研究機構（INDEF）經濟學家費拉斯（Izzudin Al Farras Adha）對iPhone 16禁售令表示支持，但強調政府需確保蘋果透過建立工廠、招募當地員工及技術轉移，為投資增加更多價值。

費拉斯向中央社說：「印尼政府也須確保為蘋果能加大投資、培養更多具備能力的本地數位人才、及更安全的網路環境，使蘋果的投資能對印尼經濟產生顯著的乘數效應。」他並補充，印尼的法規、人才培育和官僚等問題也須解決，外資進入印尼的意願才會更高。

也有學者認為，印尼對蘋果的強硬策略可能阻礙外資進入印尼。

澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）印太發展中心研究員帕拉昂（Hilman Palaon）今天向澳洲廣播公司（ABC）表示，「雖該政策可能增加在地製造及創新，但也可能迫使一些（外國）公司重新考慮投資策略。」他補充，或許這些公司會考慮離開印尼，到更有彈性的投資地點。

蘋果2018年在印尼設有「蘋果開發人員學院」（Apple Developer Academy），但目前尚未設立工廠，也未設有蘋果直營店。

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作為東南亞最大經濟體，印尼30歲以下人口達1億多，擁有龐大的熱衷科技產品年輕族群，因此各大科技企業都想在這個市場分一杯羹。

印尼為了增加外國科技公司在本地投資而設下規定，要求其手機產品至少40%的零件須在印尼製造，除了iPhone 16為符合規定遭禁售，美國科技業巨擘Google（谷歌）的Pixel智慧手機也因相同原因遭禁售。（編輯：陳慧萍）1140111

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使用蘋果手機的印尼上班族法蘭斯卡（Franska）認為，政府要求蘋果對印尼加大投資才得以販售手機，合理且公平，因為印尼有很多人購買蘋果手機。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年1月11日
使用蘋果手機的印尼上班族法蘭斯卡（Franska）認為，政府要求蘋果對印尼加大投資才得以販售手機，合理且公平，因為印尼有很多人購買蘋果手機。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年1月11日
印尼經濟與金融發展研究機構（INDEF）經濟學家費拉斯（Izzudin Al Farras Adha）對iPhone 16禁售令表示支持，但強調政府需確保蘋果透過建立工廠、招募當地員工及技術轉移，為投資增加更多價值。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年1月11日
印尼經濟與金融發展研究機構（INDEF）經濟學家費拉斯（Izzudin Al Farras Adha）對iPhone 16禁售令表示支持，但強調政府需確保蘋果透過建立工廠、招募當地員工及技術轉移，為投資增加更多價值。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年1月11日
費拉斯
印尼iPhone 16禁令持續 學者：中國手機趁勢佔據市場
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