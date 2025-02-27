iPhone 16e搶先開箱 專家：實用度高、鎖定換機果粉

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（中央社記者吳家豪台北27日電）蘋果最便宜人工智慧（AI）手機iPhone 16e將於28日開賣，3C科技專家Tim哥搶先實測後指出，新機的處理器、螢幕和電池續航力都升級，相機具備2倍無損變焦，在日常生活實用度大幅提高，適合目前使用iPhone SE或iPhone 11等舊機的果粉換機。

Tim哥接受中央社記者採訪表示，因為通貨膨脹和總體經濟環境影響，iPhone 16e定價調漲很正常，等到上市後，通路商實際開出的價格會再低一些。

從規格來看，Tim哥分析，iPhone 16e與前一代平價機iPhone SE 3相比，包括處理器、拍照、電池續航力都大幅升級，且支援Apple intelligence，是蘋果旗下價格最親民的AI手機，側面的動作按鈕可以啟動「視覺智慧」功能，只要把手機對著周遭物體或地點，就能獲得相關資訊。

針對iPhone 16e單鏡頭主相機的表現，Tim哥表示，這次加入了2倍光學品質無損變焦和夜間模式，實用度明顯提高，錄影模式支援4K每秒60幀畫質，還支援「混音」功能，可以聚焦鏡頭內的人聲、降低環境噪音。

Tim哥認為，對iPhone 16e有興趣的消費者，通常最在意價格，如果原本使用iPhone SE 3或iPhone 11的果粉需要換機，搭配電信方案，可以降低入手門檻，適合對價格敏感的用戶。

iPhone 16e是iPhone 16家族最新成員，用來取代以往的平價機SE系列，捨棄Home鍵和Touch ID指紋辨識，改採具有「瀏海」造型的全螢幕設計，導入Face ID臉部辨識，台灣售價新台幣2萬1900元起。

iPhone 16e主相機與iPhone 16同級，記者實測後發現，在光線明亮的環境下表現出色，這次加入夜間模式和人像模式，搭配2倍無損變焦，方便在更多場景記錄生活。美中不足的是，因為成本考量，未搭載超廣角和望遠鏡頭，在取景時比較受限。

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其他值得注意的規格包括螢幕更新率只有60Hz、無線充電僅支援最高7.5W，以及USB-C接孔為2.0規格、傳輸速度較慢，都是為了成本而做出的妥協。

記者實測用動作按鈕啟動Apple Intelligence「視覺智慧」功能，可整合ChatGPT辨識周遭物體，例如拍下iPhone 16e包裝盒，ChatGPT能夠立即辨認，並說明包裝盒採用蘋果招牌的簡約設計，印上iPhone圖片。目前Apple Intelligence以英文版為主，預計4月支援中文及更多語言。（編輯：張均懋）1140227