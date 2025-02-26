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iPhone語音轉文字功能出包 說種族主義者會短暫顯示川普

2025/2/26 11:37（2/26 11:58 更新）
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蘋果公司LOGO。（路透社）
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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國科技巨頭蘋果表示，一些iPhone用戶發現，以語音轉文字功能說出「種族主義者」一詞時，會短暫顯示「川普」再自動修正為「種族主義者」；蘋果正在修復這項錯誤。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，一名TikTok用戶在上週發布的影片中指出這項發現後，在網路上掀起熱議，包括「資訊戰」（Infowars）主持人和極右翼陰謀論名嘴瓊斯（Alex Jones）等保守派人士都對此感到困惑和憤怒。許多社群媒體用戶也親自測試，並將過程拍成影片上傳網路。

數名NBC News記者使用多台iPhone進行測試，也得到了相同結果。當啟用iPhone語音聽寫功能並說出「種族主義者」（racist）一詞時，螢幕上的文字會短暫顯示「川普」（Trump），接著再自動修正成「種族主義者」。然而，並非所有測試都能重現這項錯誤。

蘋果（Apple）發言人今天在聲明中表示：「我們意識到支援聽寫的語音辨識模型出現問題，我們將於今天推出修復方案。」

白宮發言人並未立即回應置評要求。

蘋果表示，支援該功能的語音辨識模型有時可能會先顯示一些語音重疊的單字，直到進一步分析使其能夠識別用戶所說的正確單字。蘋果指出，這個Bug錯誤給出「川普」一詞，來回應幾個包含R子音的單字。

報導說，這起事件成了大型科技公司被控存在政治偏見的最新實例。

上個月，Meta旗下臉書（Facebook）用戶發現自己的帳號似乎自動追蹤川普和副總統范斯（JD Vance）的新專頁，聲稱這個社群平台在川普就職後採用強制手段為其漲粉，Meta因而面臨強烈反彈。不過，Meta表示，這是公司在政府過渡期間慣常做法的一部分。

Meta也回應有關用戶投訴在Instagram搜尋主題標籤「民主黨人」（#democrat）時，會顯示「已隱藏結果」的訊息，聲稱這個平台上有許多不同主題標籤都受到這個問題所影響，不僅僅是那些左派主題標籤。

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亞馬遜（Amazon）去年9月則說已修復一項錯誤，這項錯誤導致其虛擬助理Alexa在被要求給出投票給川普或民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的理由時，提供了不同的答案。

當問題鎖定川普時，據悉Alexa拒絕「提供宣傳特定政黨或特定候選人的內容」，但當主角換成賀錦麗時，Alex有時會列出支持這位候選人的詳細理由。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1140226

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