iPhone 16e電信資費出爐 月付1399元可零元購機

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（中央社記者江明晏台北20日電）蘋果發表最平價AI手機iPhone 16e，電信三雄今天端出資費方案，綁約48個月、月付1399元，即可以零元入手iPhone 16e 128GB版本；中華電表示，下午開放網路門市預約，5分鐘即額滿。

蘋果公司（Apple）今天發表旗下最平價AI手機iPhone 16e，不再沿用SE系列名稱，搭載A18處理器和自研C1數據機晶片，電池續航力超過一天，台灣售價新台幣2萬1900元起，國內電信三雄將於2月28日起開賣。

電信三雄今天端出iPhone 16e資費，中華電信表示，申辦5G月繳1399元，綁約30個月，iPhone 16e 128GB專案價6300元，另搭配舊機換新機加碼再折2500元、VIP最高折5000元等優惠，就能以0元將iPhone 16e 128GB帶回家。

根據台灣大iPhone 16e資費，用戶申辦1399元專案、綁約48個月，最低零元帶走iPhone 16e 128GB，VIP用戶續約最高再折5000元。

此外，台灣大為市場上唯一同時提供Netflix、Disney+、Max、MyVideo和KKBOX影音串流服務的電信業者，首創「影音多享組」，相當於以月租500元訂閱5大平台。

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遠傳電信資費方案指出，月付1399元，綁約48個月，iPhone 16e 128GB、256GB均可零元起帶回家，而高容量的iPhone 16e 512GB，搭配指定資費，購機價5800元。

中華電信表示，今天下午3點開放網路門市預約iPhone 16e機型，5分鐘預約額滿，容量以128GB銷售占6成，最為搶手，顏色則以黑色最受果粉愛戴，占比達5成5。遠傳統計，截至今天下午4時為止，iPhone 16e 256GB白色最受青睞，獲得超過半數消費者指名。（編輯：張均懋）1140220