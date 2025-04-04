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川普關稅引貿易戰與衰退憂慮 美股單日蒸發百兆

2025/4/4 14:00
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（中央社紐約3日綜合外電報導）美國總統川普昨天宣布對180多個國家地區的銷美商品廣課關稅，並對其中約60國祭出對等關稅。因擔心全球貿易戰與美國恐步向衰退，美股今現5年來最大下跌，市值蒸發3.1兆美元。

華爾街日報指出，美股主要指數今天紛重挫，有的跌幅達6%，市值蒸發3.1兆美元（約新台幣102.7兆）創2020年3月以來最大單日跌勢。

今天這波股災裡，道瓊工業指數下跌1679點，跌幅4%；長期扮演火車頭角色的科技類股那斯達克指數受輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）和亞馬遜（Amazon）暴跌所累，重挫6%。標普500指數（S&P500）下跌4.8%，其他基準指數也出現COVID-19疫情之初以來最重跌勢。

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與此同時美元也大幅下挫。華爾街日報美元指數（WSJ Dollar Index）出現2023年以來最大跌幅。美元匯率下跌1.3%，跌至去年10月以來新低，凸顯市場對經濟成長前景不安，以及憂心資金被嚇跑。

憂心關稅恐使美國經濟陷入衰退，讓投資人紛轉向美國國債避險。摩根大通（JPMorgan）的分析師在川普這波新關稅公布後，將經濟衰退可能性的預測上調至60%。（譯者：陳亦偉）1140404

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