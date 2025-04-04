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川普關稅餘波盪漾 亞股一片慘綠

2025/4/4 18:12
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（中央社香港4日綜合外電報導）美國總統川普祭出對等關稅，引爆全球貿易戰，並加深經濟衰退和通膨上揚的疑慮，全球市場為之動盪，亞股今天一片慘綠，延續前一日跌勢。

法新社報導，川普（Donald Trump）選定4月2日作為「解放日」，公布比外界預期更嚴苛的一系列關稅措施，對市場產生衝擊。華爾街股市遭遇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發初期以來最慘烈的一天，美元對主要貨幣匯率均走貶。

儘管股市昨天哀鴻遍野，川普堅稱隨著經濟重新調整，股市將迎來「榮景」。川普表示，他希望讓美國擺脫對外國製造商的依賴，這是大規模的經濟重塑，他將其比喻為一場手術。

川普說道：「這是預料中的事。病患病得很重。經濟面臨多問題。美國動了一次手術後，將迎來經濟蓬勃發展，（成果）將會非常好。」

但美國阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）總裁蔡特（Jim Zelter）示警說，美國經濟陷入衰退的可能性已升到至少1/2。

他還說，川普關稅政策可能使聯邦準備理事會（Fed）陷入兩難，因為聯準會須在升息抗通膨或降息救經濟兩者之間做出權衡。

此外，投資人正緊盯預計今晚公布的美國非農就業數據，以了解美國經濟最新進展。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）也將會發表演說。

亞股方面，日股基準日經225指數今天收盤大跌2.75%，雪梨和新加坡股市下挫逾2%；首爾、威靈頓、馬尼拉股市也收黑。

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