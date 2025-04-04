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反制美國對等關稅 中國管制7類中重稀土出口

2025/4/4 20:20（4/4 20:50 更新）
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（中央社記者謝怡璇北京4日電）美國總統川普宣布對等關稅稅率，中國再加徵34%關稅，將於9日生效，中國今天祭出多項反制措施，包括對釤、釓、鋱等7類中重稀土相關物項實施出口管制，自公告發布之日起實施。

據財聯社報導，中國商務部、海關總署公告對部分中重稀土相關物項實施出口管制的決定。

商務部新聞發言人表示，據「中華人民共和國出口管制法」等有關法律法規，4日，商務部會同海關總署發布關於對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制措施的公告，並於發布之日起實施。

商務部新聞發言人指出，此次中國依法對相關物項實施出口管制，是為了更好維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務。相關物項具有軍民兩用屬性，對其實施出口管制是國際通行做法。

商務部新聞發言人稱，中國作為一個負責任大國，將相關物項列管，體現堅定維護世界和平與地區穩定的一貫立場。中方願通過雙邊出口管制對話交流機制，加強對外交流與合作，促進合規貿易。

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美中貿易戰再起之際，中國對於稀土的管控持續加嚴。今年1月初，在美國總統川普上任前，中國官方通知有關企業與單位，要求在「境外主要礦產資源」，增加申報稀土、鈦礦、石墨等關鍵戰略資源，還新增「剩餘經濟可採儲量」等多項指標要求報送。

美國地質調查所（US Geological Survey）報告指出，美國部分關鍵礦物仰賴進口，而中國是這類礦物的主要產地，包括稀土。（編輯：周慧盈）1140404

#川普
#中華人民共和國
#美中貿易戰
#商務部
#海關總署
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