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因應對等關稅4/9開徵 華碩：已提前做合理策略性備貨

2025/4/8 15:51（4/8 16:24 更新）
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（中央社記者吳家豪台北8日電）美國9日將開徵對等關稅，中國累計稅率有可能高達104%，恐波及產品在中國組裝代工銷往美國的電腦品牌廠。華碩今天表示，已提前進行合理範圍的策略性備貨；宏碁重申先前說法，會與客戶及供應鏈密切合作，採取必要措施。

美國總統川普（Donald Trump）今年2、3月對中國銷美商品加徵20%關稅後，4月2日又宣布要對中國課徵34%對等關稅，預計美國時間9日生效。由於中國採取報復計畫，川普7日揚言，要對從中國進口的產品再課徵50%新關稅，若此事成真，估算今年對北京加徵關稅的累計稅率將達到104%。

華碩在媒體群組指出，美國市場占華碩營收比重約為low-teens（11%至13%）至mid-teens（14%至16%），為因應稅制法規的不確定性，已提前進行合理範圍的策略性備貨。

華碩表示，密切關注政策與稅制變化，動態調整各項營運要素例如庫存管理、供應鏈配置與定價策略，以維持營運韌性與相對競爭優勢。

華碩指出，身為全球電競筆電與顯示卡領導品牌，專注於高階產品與卓越使用者體驗。從全球市場角度觀察，繪圖晶片新平台需求穩健，將優先出貨至需求尚未滿足的市場。

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另一家電腦品牌廠宏碁維持先前說法，會與客戶及供應鏈密切合作，考量需求、市場競爭與產品陣容，採取必要措施。

根據宏碁法人說明會資料，美洲地區占宏碁2024年營收25.5%，僅次於泛太平洋亞洲與日本占比50.7%；歐洲、中東及非洲地區營收占比為23.8%。（編輯：林淑媛）1140408

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