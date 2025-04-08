台積電跌破800元創近11個月低 市值降至20.66兆元

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（中央社記者張建中台北8日電）台積電繼7日重挫跌停，大跌94元後，8日開盤再下跌51元，跌破800元關卡，滑落至797元，創下近11個月來新低，市值降至新台幣20.66兆元。

美國總統川普宣布對等關稅措施，中國對美國課以報復性關稅，引發市場對經濟衰退疑慮升高，重創全球股市。台股在結束清明連假後，7日展開補跌走勢，指數暴跌2065.87點，創史上最大收盤跌點，收在19232.35點。

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台股7日有936家上市公司跌停，766家上櫃公司跌停，台積電開盤即跳空重挫跌停，達848元，大跌94元，創下單日最大跌點，並一價到底。

隨著美股那斯達克和費城半導體指數7日止跌回升，台積電美國存託憑證（ADR）小跌0.43%。台積電今天跌勢收斂，開盤滑落至797元，創下近11個月來新低，下跌51元，市值縮水1.32兆元，滑落至20.66兆元，影響大盤約411點。（編輯：林家嫻）1140408