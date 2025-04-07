台股血洗新台幣由貶翻升 央行：供需回穩未逆轉走勢

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（中央社記者潘姿羽台北7日電）美國總統川普公布對等關稅掀起驚濤駭浪，台股今天狂殺逾2000點，新台幣兌美元上午貶值逾1角，午後卻由貶翻升，收盤收在33.055元，升3.3分，上演大驚奇。央行外匯局表示，央行並未逆轉盤勢，匯價翻揚是因午後供需回穩，台灣基本面不錯，大家要有信心。

面對美國對等關稅震撼，台股今天連假後重新開市，賣壓湧現補跌，集中市場指數終場暴跌2065.87點，收在19232.35點，打破去年8月5日寫下的史上最大收盤跌點紀錄1807.21點，跌幅9.7%也創歷史紀錄。

清明連假期間，全球股市重挫，台股今天大跌符合市場預期，不過新台幣匯率上演驚奇反轉。

新台幣兌美元今天以33.09元開盤後，匯價直線下殺，最低觸及33.23元，重貶1.42角，但並未跌破上週盤中低點。匯銀人士直言，央行上午防守得很兇，為匯價踩煞車，穩住新台幣走勢。

中午過後，新台幣匯率意外反轉，不只跌勢逐步收斂，更由貶翻升，收盤收在33.055元，升3.3分，台北及元太外匯市場總成交金額則爆出25.395億美元的巨量。

央行外匯局局長蔡烱民今天表示，新台幣匯市上午略有失衡，市場偏向觀望，央行確實有進場調節，但午後匯市平穩，供需平衡，最後以升值作收。

不過台股今天收盤有多達936檔上市公司股票跌停，上櫃公司有766檔跌停，合計上市櫃跌停家數多達1702家，其中許多都是跌停鎖死，投資人想賣也賣不掉。

媒體詢問，是否意味外資賣壓過幾天才會反映在匯市，蔡烱民對此表示，央行並非股市專家，不去評論外資動向，但今天外資買超台股逾新台幣百億元，此外，股市走勢有多重因素，台股與美股連動性高，後續走勢仍要看美股、尤其是科技類股表現，才能推斷台股可能發展。

「台股基本面蠻好，台灣經濟基本面不錯」，蔡烱民指出，今天匯市表現便反映台灣經濟基本面不錯，廠商還是有進場拋售美元，供需轉為平衡。

媒體追問，新台幣匯率今天由貶翻升，是否央行「推了一把」，逆轉走勢，蔡烱民重申，央行主要調節是在上午，午後供需平衡，匯價就由市場供需決定。

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外匯交易員則說，今天市場「非常混亂」，早上央行強力防守，讓新台幣匯率不至於貶值太兇，但下午投信及外資海外投資贖回款大量匯入，匯價因此由貶轉升，反而是出口商還在觀望，量能並不算多。

不過外匯交易員也說，台股今天多檔跌停，不排除外資賣壓過幾天才會於匯市反映，關稅風暴的利空恐怕還得發酵幾天，而且視談判狀況、川普發言，隨時會有變化。（編輯：楊蘭軒）1140407