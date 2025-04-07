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外資買超168億元 敲進債券ETF

2025/4/7 16:41（4/7 18:12 更新）
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美國對等關稅引爆全球股災，台股清明連假後補跌，湧現停損及恐慌性賣壓，7日終場下跌2065.87點，收在19232.35點。中央社記者翁睿坤攝 114年4月7日
美國對等關稅引爆全球股災，台股清明連假後補跌，湧現停損及恐慌性賣壓，7日終場下跌2065.87點，收在19232.35點。中央社記者翁睿坤攝 114年4月7日
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（中央社記者曾仁凱台北7日電）美國對等關稅風暴橫掃，台股今天終場下跌2065.87點，收在19232.35點，創史上最大收盤跌點紀錄，成交值新台幣1472.95億元，創下2022年12月以來近2年多單日新低量。外資買超168.21億元，買超前10名有4檔為債券ETF。

根據證交所統計，今天三大法人合計買超台股156.81億元，其中外資意外買超168.21億元，投信、自營商則站在賣方，分別賣超2.36億元和9.04億元。

法人分析，外資今天呈現買超，應該不是真的想買，主要應該是台股「無量下跌」，想賣的賣不掉。

個股方面，外資今天買超前3名分別為群益優選非投等債（00953B）16萬2306張、元大滬深300正2（00637L）7萬4249張，以及元大美債20正2（00680L）4萬8976張。值得注意的是，今天外資買超榜前10名就有4檔為債券ETF。

外資今天賣超前3名則為期街口布蘭特正2（00715L）2萬9309張、國泰費城半導體（00830）1萬5506張，以及台新金1萬2043張。

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富邦投信分析，儘管台股急跌後不排除有反彈可能，但此次政策主導人性格激進，政策目標明確，範圍廣、影響深，因此除非短線美國政策出現明顯轉圜空間，否則市場波動恐將持續，建議投資人短線不宜躁進。

富邦投信觀察，近期金融市場的下跌，有很大部分是在殺估值，因為先前本益比過高，現在下修；然而此次關稅政策影響的不僅是情緒面修正，預料也將改變部分企業的中長期獲利結構，投資人必須跳脫原先思考與評價方式。（編輯：林家嫻）1140407

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