台股成交量1474億元創2年多新低

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（中央社記者曾仁凱台北7日電）美國對等關稅風暴重擊，台股今天終場下跌2065.87點，收在19232.35點，創史上最大收盤跌點紀錄，成交值新台幣1472.95億元，創下2022年12月以來近2年多新低量，法人擔心台股陷入流動性陷阱。

根據證交所最新統計，今天三大法人合計買超台股156.80億元，其中投信、自營商皆站在賣方，分別賣超2.36億元和9.04億元，外資則意外買超168.21億元。

法人分析，外資今天呈現買超，主要應該是想賣的賣不出去，凸顯這波台股無量下跌的危機四伏，包括指標股台積電在內，今天台股上市櫃公司多達1702檔股價跌停，很多都是開盤直接跌停鎖死，然後一價到底，買盤縮手，投資人想賣賣不掉，成交量急速萎縮。

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富邦投顧董事長陳奕光觀察，由於上週台股清明連假休市，期間美股連續重跌2天，而且今天期貨盤繼續下探，台股跌勢落後，預料得花個幾天時間，才會像星火燎原般，個股陸續打開跌停鎖死局面，台股也才有機會慢慢回復正常。

新光投信董事長劉坤錫也認為，這波全球股市下跌起因川普的對等關稅，現在包括中國、加拿大、歐盟等重要國家都已陸續提出反制措施，關稅戰愈來愈烈，已經演變成經濟災難，現在很難看清楚後勢。（編輯：張均懋）1140407