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涉外人士：台美關稅談判過程順利 搶先機站穩腳步

2025/4/12 20:43（4/12 20:59 更新）
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（中央社記者溫貴香台北12日電）總統賴清德今天提及台灣列美國對等關稅首批談判對象，談判過程順利。涉外人士分析，凸顯台灣做足準備、賴總統率領執政團隊務實穩健因應，按部就班，以台灣作為棋手，務必要在關稅戰中搶得先機，站穩腳步。

美國暫緩對等關稅90天，台灣經貿談判團隊於美國時間11日與美國相關官員進行視訊會議，就台美對等關稅等議題交換意見。賴總統今天出席扶輪社地區年會演講時表示，談判過程順利。

涉外人士說，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）昨天接受福斯新聞訪問時主動表示，將與台灣及以色列代表討論關稅問題。由美方主動證實台灣確實被列入美國談判第一梯隊名單，備受關注，背後凸顯3大意義。

涉外人士說，第一，台灣在經貿、安全、地緣政治等各面向上對美方有重要意義。從美、以兩國緊密夥伴關係來看，台灣被同列為第一波談判國家，顯示美國對台灣的重視，台灣對美方有重要意義，無論是作為貿易夥伴的互利互補、台灣完整產業鏈的強大製造力對美國再工業化的意義，以及美國在地緣政治、印太區域戰略布局等，作為第一島鏈核心的台灣都具備相當重要的關鍵地位。

涉外人士說，第二，凸顯台灣做足準備。從美方各種對外的表示都可以看到，除非提出對準解決逆差、處理非關稅貿易障礙，並且對防止供應鏈染紅、洗產地轉運等具體方案，否則美方都不願意啟動談判。台灣則在相當迅速時間內提出5大因應對策，並透過多方既有管道多管齊下對外溝通交涉。

涉外人士表示，賴總統日前投書彭博社也明確表達台灣負責任態度及立場。台灣被美方列為第一梯隊談判名單，凸顯台灣有做足準備，相較於國際上其他國家明顯快且有進展。

該人士說，第三，賴總統率領執政團隊務實穩健因應是正確策略。美國總統川普宣布對等關稅，府院隨即零時差啟動因應會議、盤點談判工具、擬定對內對外具體對策，即便在野黨與相關有心人士無間斷地操作疑美論、疑賴論，敲鑼打鼓要政府採報復性措施進行反制，一味唱衰台灣等各種惡意批評，但此刻台灣在談判名單上的優先順序，凸顯賴政府「謀定而後動」、「誠實面對問題、解決問題」的務實態度和縝密準備，才是因應挑戰的正確態度。

涉外人士表示，事實上，比起其他國家，台灣可以說是最早開始準備，打從去年川普當選，賴總統即責請國安、外交、行政團隊，盤整川普競選期間對台灣各項主張與經貿政策，以盤整台灣的應對，並成立專責工作小組，集合貿易談判、產業經濟、國安、外交等各領域專家及團隊成員開始準備，即時掌握美方關稅與經貿政策最新情勢發展。

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該人士說，今年2月，賴總統接連召開國安高層會議，提出3大優先工作。因此，才能從川普一祭出對等關稅政策，對內就能拿出衝擊因應方案，對外則接連提出對應策略。賴總統從宣示5大策略的錄影談話，到對美投書的戰略溝通，按部就班、穩健規劃，以台灣作為棋手，務必要在關稅戰中搶得先機，站穩腳步。

賴總統6日提到5大因應策略，包括透過談判全力爭取改善對等關稅；針對國內受衝擊影響的產業提供支持計劃；加速落實中長期經濟發展計劃；形塑台灣加一，就是台灣加美國的新布局；開啟產業傾聽之旅。（編輯：謝佳珍）1140412

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