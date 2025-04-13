對美關稅談判 卓榮泰：盼以雙邊貿易協定精神來談

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（中央社記者高華謙台北13日電）因應美國對等關稅，行政院長卓榮泰今天說，新台幣880億元支持方案，政院週四將通過一個特別條例，送到立院通過後再編特別預算，財源來自3000億元歲計賸餘；此外，也希望用雙邊貿易協定（BTA）的精神來與美國談。

卓榮泰接受「雅琴看世界」節目專訪，今天晚間播出。

針對談判策略，卓榮泰指出，希望用雙邊貿易協定（BTA）的精神來談，但不可能一夕間或短時間內把關稅降到零，因此過程會相當漫長；但總統賴清德提出用零關稅談起，是雙方談判的一種態度，態度拿出來、內容再來談，談的過程除了爭取國家利益外，也會協助農漁民。

卓榮泰說，台灣要對美採購的項目包括能源、台電機組、航空器、農產品等，至於純粹的軍購通常不會算在雙邊的貿易順差或逆差數字裡，整個加起來，已經把未來4年或甚至10年的採購金額都已盤點出來。

針對台灣軍費的國內生產毛額（GDP）占比是否會提升。卓榮泰說，目前約占GDP 2.4%，今年如果照賴總統所提要到GDP 3%，約還要再增加1200億元到1300億元；至於今年是否有能力再往上加，要看國家政府財政能力、國防需求與以及供應速度等，「今年大概也難超過這個數字」。

至於預算遭刪除，錢要從哪裡來。卓榮泰說，880億元支持方案「既非上限也是上限」，如果損失不到那樣程度，政府不會把它全部用掉；如果產業損失真的超過、且還有設想不到的部分，支持方案當然會擴大，財源也就越大。

卓榮泰表示，正常程序必須要有特別條例，這次針對美國關稅造成產業損失，會以最快的速度在週四（17日）於行政院會通過一個特別條例，送到立法院通過後，再編特別預算；在現在政府稅收實徵數高於預算數情況下，政府還有比較多的歲計賸餘，像今年中央政府可以用的約3000億元，就可以有一部分用在對產業的支持方案。

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外界關注台積電布局。卓榮泰說，美國只有一個公式、一個算法，所以無論之前跟美國有過什麼樣的關係與合作，都不在這個公式；且台積電身為民間公司去美國投資設廠，這是台積電要布局全球的一個計畫，政府樂見但也不能主導，政府也有嚴格的投審機制，台積電之前的650億美元當然有經過投審機制，後來的1000億美元還沒有，還是要經過投審機制。

卓榮泰表示，台積電現在僅有在新竹與高雄有2奈米生產機制，到國外都要經過漫長的設廠時間，所以在這個時段裡面，他認為台積電繼續維持在台灣生產、是世界領先關鍵技術的地位不會改變，而且在台灣以後的設廠計畫也不會改變，大家可以安心。（編輯：林克倫、楊凱翔）1140413