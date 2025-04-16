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對等關稅衝擊業者盼勿抽銀根 經部：舊貸款擬展延半年

2025/4/16 16:06
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（中央社記者劉千綾台北16日電）美國總統川普對等關稅風暴來襲，立委關注業者擔心資金問題，希望銀行不要在此時抽銀根。經濟部表示，只要業者正常繳息，票信、債信正常，舊貸款可展延6個月、繳息不還本，目前已向金管會反映，由銀行局與銀行公會協商。

為因應美國對等關稅措施，政府近期與各產業座談，經濟部長郭智輝今天在立法院經濟委員會表示，政府會將業者反映的意見，作為紓困措施的參考，也會根據每一家廠商的狀況，給予充分協助；若美國市場無法耕耘，也希望協助開拓其他市場、轉移訂單。

民進黨立委邱議瑩質詢時關切，業者反映最需要的不是紓困措施，而是希望銀行不要抽銀根。

郭智輝表示，雨天不收傘是行政院長卓榮泰的指示，若企業有繼續經營、繳息，會讓廠商延長6個月，只須繳利不還本，信保基金也會配合展延等保證，並要求銀行加速審查。

經濟部補充說明，近日與產業座談後，業者多有反映需要金融面支持，希望銀行不要抽銀根，因此只要業者正常繳息，票信、債信正常，舊貸款可以展延6個月。

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經濟部表示，已跟向金管會銀行局反映，由銀行局與銀行公會協商。

為擴大支持出口供應鏈，經濟部宣布祭出4項措施，包含加碼外銷貸款優惠保證、中小微企業貸款，以及補助研發轉型、協助企業爭取海外訂單，合計經費達新台幣410億元。其中針對受影響的中小微企業提供金融支持，包括外銷貸款保證額度每家6000萬元，保證成數9.5成，補貼保證手續費最長2年；以及中小微企業貸款加碼，貸款額度每家最高3500萬元。（編輯：潘羿菁）1140416

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