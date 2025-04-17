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救市措施延長？金管會：持續關注經濟情勢及股市變化

2025/4/17 18:56（4/17 19:14 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者羅元駿台北17日電）金管會3項穩定股市措施實施到4月18日止，外界關心政策後續走向。金管會今天說明，將持續關注國內外經濟情勢以及證券市場變化，適時調整股市穩定措施。

因應美國對等關稅對股市影響，金管會4月6日提出首波穩定股市措施，包括放寬其他多元擔保品，可補繳融資自備款或融券保證金差額；每日盤中借券賣出限額30%調降為3%；最低融券保證金成數由90%調整為130%，並於12日宣布3項措施延長1週，實施至4月18日。

金管會證期局副局長黃厚銘今天在例行記者會說明3項措施成效，截至4月16日借券賣出占比降至1.75%，與措施實施前、4月2日的4.34%相比，減少相當明顯。他說，顯示政策有效抑制空方賣壓。

整戶擔保維持率部分，黃厚銘說明，截至4月16日維持率為167.48%，而4月2日的擔保維持率為157.92%，相對提高9.56個百分點。

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庫藏股實施方面，黃厚銘指出，截至4月17日共120家，其中上市公司71家、上櫃公司49家，而最大可買回金額為新台幣687.35億元。

外界關心金管會是否延長股市暫行措施，黃厚銘表示，金管會將持續關注國內外經濟情勢以及證券交易市場的變化，適時調整股市穩定措施。（編輯：楊蘭軒）1140417

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#黃厚銘
#對等關稅
#對台影響
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