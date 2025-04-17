台積電下挫8元 台股跌129點收19338點

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（中央社記者何秀玲台北17日電）美股利空拖累台股今天表現，指數開低震盪，盤中一度由黑翻紅，不過終場仍下跌129.27點，收19338.73點，跌幅為0.66%，成交值新台幣2511.36億元。市場靜待權王台積電今天法說會內容，台積電收847元，下跌8元，鴻海收134.5元，下跌1.5元。

凱基投顧表示，美國因限制輝達H20晶片銷往中國，使輝達需認列55億美元（約新台幣1785億元）費用，今天下午台積電法說也可能釋出其影響預估，預料將牽動科技股走勢。

電子股終場下跌0.64%，金融股下跌0.83%，代表中小型股票的櫃買指數下跌0.37%。

大型權值股股價走弱，台積電收847元，下跌8元，鴻海收134.5元，下跌1.5元，聯發科收1340元，下跌25元。

部分AI概念股股價今天逆勢上揚，包括廣達、技嘉分別上漲1.32%、2.09%；緯創收100.5元，上漲0.8元；散熱雙雄開低走高，雙鴻上漲7.5元，收467.5元，奇鋐上漲3元，收418.5元。

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汽車族群中，劍麟今天以90.5元跳空漲停，瑞智、東陽、裕隆分別上漲0.98%、0.39%、0.41%。

另外，國際金價屢創新高，被視為黃金概念指標的佳龍以29.15元漲停作收，金益鼎上漲3.94%。（編輯：林家嫻）1140417