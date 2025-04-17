台積電法說 魏哲家：客戶沒因關稅戰改變 今年營收仍預估成長近25%

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（中央社記者吳家豪台北17日電）晶圓代工廠台積電董事長魏哲家今天首次針對美國關稅議題發表看法，他表示，雖然關稅政策帶來不確定性與風險，但目前為止沒看到客戶行為有任何改變；他也強調，台積電未參與任何有關與其他公司合資、技術授權或技術移轉的討論。

魏哲家下午出席台積電法人說明會表示，台積電了解關稅政策的潛在影響將帶來不確定性與風險，不過，目前為止沒看到客戶行為有任何改變，台積電仍預期2025年以美元計算營收的成長率將接近25%。

魏哲家指出，或許接下來幾個月關稅政策會更加明朗化，台積電會密切觀察對終端市場需求的潛在影響，並謹慎管理營運。

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他說，面對各種不確定性，台積電持續聚焦營運基本面，包括技術領先地位、卓越的製造能力及客戶信任，藉此進一步強化競爭力，有信心台積電表現可以持續優於晶圓代工產業。

魏哲家也強調，台積電未參與任何有關與其他公司合資、技術授權或技術移轉的討論。（編輯：潘羿菁）1140417