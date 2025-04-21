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傳鄭麗君赴美參加投資峰會 政院：持續規劃適時說明

2025/4/21 17:45
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（中央社記者高華謙台北21日電）媒體報導，行政院副院長鄭麗君受邀出席5月的選擇美國投資高峰會，外界關注是否參與台美新一輪關稅談判。行政院指出，關於台灣參與選擇美國投資高峰會的規劃持續進行中，會再適時對外說明。

媒體報導，美國邀請鄭麗君率團參加「選擇美國投資高峰會（SelectUSA Investment Summit）」，行政院已針對組團全盤規劃中，不排除含投資團及採購團，展現改善對美貿易順差的誠意；至於鄭麗君和經貿辦總談判代表楊珍妮是否會藉此行程與美方進行新一輪談判，引發關注。

行政院發言人李慧芝表示，關於台灣參與「選擇美國投資高峰會」規劃都在持續進行中，待時間接近有進一步詳細規劃後，會再適時對外說明。（編輯：林克倫）1140421

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