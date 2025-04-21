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紐時：納瓦洛為川普坐牢 重回白宮顛覆全球經貿

2025/4/21 08:16（4/21 08:35 更新）
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納瓦洛（左）今年2月在白宮辦公室進行簡報。（路透社）
納瓦洛（左）今年2月在白宮辦公室進行簡報。（路透社）
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（中央社記者廖漢原紐約20日專電）美國總統川普的全球關稅措施多來自經濟學者、白宮貿易顧問納瓦洛的主張。「紐約時報」報導，曾在川普首任期間被華爾街菁英與經濟學者抵制的納瓦洛，是唯一因國會山莊暴力事件坐牢的前官員，回歸白宮短時間就顛覆全球貿易秩序。

川普（Donald Trump）堅持製造業重回美國、向全球課徵關稅、反對區域經貿體系、發起美中貿易戰等震撼全球的舉措，與長期支持者貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）脫不了關係。納瓦洛因拒絕出席國會山莊暴力事件國會聽證，2024年因藐視國會入獄，是川普首任期因案唯一坐牢的官員，出獄當天就奔向川普造勢活動助選。

紐約時報（New York Times）報導，75歲的納瓦洛是懷疑貿易的經濟學者，帶著為美國經濟復仇的信念，再度回到白宮信心更強，他無視抨擊，備妥超過10項行政命令草案，川普之後陸續簽署。川普回到華府決意實踐他長期堅信國際經貿體系剝削美國，需要劇烈改變的貿易觀點。

川普高關稅導致美國股匯債大跌，多位內閣官員與顧問認為不妥，對60多國的高關稅延後90日再評估，全球10%一致關稅於4月初上路。瞭解內部討論人士指出，財政部長貝森特（Scott Bessent）、白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）等人認為，低關稅即可為美國商品打開國際市場。

金融市場出現混亂，美國政界流傳納瓦洛的形勢如履薄冰，但部分評論懷疑他將被迫去職的傳聞。納瓦洛回應紐時指出，主流媒體有關紊亂的報導，忽略美國政府已與90多個國家重新談判，這些國家承認進行貿易詐欺行為。這是川普3度空間的棋局，緊張的人們得相信他。

川普即將就任百日，關稅措施能否達到美國製造業回流，物價不會上升引發通膨等目標，仍是問號。2名知情人士透露，依據貿易逆差計算的川普關稅公式，可能源自於納瓦洛。

納瓦洛擁有哈佛大學經濟博士學位，任教於加州大學體系，早年曾是民主黨員，對政治有高度興趣，中國在2001年加入世界貿易組織（WTO）讓他改變所屬政黨與經濟論述。

他在加州大學爾灣分校（UC Irvine）任教時，曾要求學生研究中國如何能生產低於全球價格的廉價商品，研究發現除了勞工成本低廉外，外銷補貼、匯率操縱與欠缺勞工及環境保護等都是主要因素。

這些觀點出現在納瓦洛3本有關中國的著作，其中「致命中國：中共赤龍對人類社會的危害」（Death by China: Confronting the Dragon-A Global Call to Action）被拍攝成紀錄片，演員馬丁辛（Martin Sheen）為全片配音。

至於川普如何認識納瓦洛，有報導指2011年洛杉磯時報（LA Times）部落格曾出現一篇川普接受某中國媒體訪問，談20本他喜好有關中國的書籍，納瓦洛的「襲來的中國戰爭」（The Coming China Wars）名列其中。

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不過這說法未必屬實，同列川普中國書單的作者麥葛瑞格（Richard McGregor）認為，洛時部落格文章是假的，原始中文報導無法追溯。

熟悉納瓦洛的前白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）表示，美國鐵鏽帶民眾真的得到糟糕協議，這些深植在納瓦洛骨頭裡，他本能相信中國吃掉美國的午餐。（編輯：田瑞華）1140421

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