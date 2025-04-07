義總理4/16赴美會川普 目標零關稅或減至10%

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（中央社記者黃雅詩羅馬7日專電）美國總統川普向歐洲課徵20%對等關稅，義大利總理梅洛尼擬於16日赴華府會晤川普，目標零關稅或減半為10%。梅洛尼並向歐盟喊話，籲重新檢討環境政策「綠色新政」施加的限制。

美國副總統范斯（JD Vance）規劃19日訪問羅馬，原本這被認為是美義協商關稅的重要管道，但義大利媒體透露，梅洛尼在此之前將先赴華府會晤川普，駐美使館已收到相關行程安排的通知。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）報導，梅洛尼（Giorgia Meloni）多次宣稱可以作為歐盟與美國間的橋梁，這次梅洛尼最大期待是與美談判獲得豁免的「零關稅」，但此一要求川普恐難以接受，因此「具體目標」是將關稅減半到10%。

報導指出，川普是唯一能決定對美關稅額度的人，梅洛尼目前是歐盟內部與川普交情最好的領導人，因此歐盟各國對於梅洛尼此趟任務寄予厚望；梅洛尼訪美前夕，將先與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）舉行會談。

報導指出，另有一些歐洲領導人擔憂，川普會「獨厚」義大利，給予義大利農產等領域特殊優惠，義大利執政黨之一的「聯盟黨」（Lega）曾公開提出類似主張。

不過報導分析，義大利爭取「關稅特權」的說法現階段毫無根據，副總理兼外交部長塔加尼（Antonio Tajani）多次重申，歐盟是單一市場，貿易談判權限完全屬於歐盟執委會，義大利不可能在歐盟之外單獨談判。

歐盟27國對於如何回應美國關稅戰尚未達成共識，各國商務部長今天在盧森堡舉行會議。義大利是主張避免採取強硬報復手段的主要國家之一。

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為因應美國關稅，義大利總理府今天下午將再度召開部長級會議，研究美國關稅對各領域的影響，以及如何降低衝擊，包括尋求美國之外的替代市場，暫停適用讓汽車產業雪上加霜的歐盟綠色新政（Green Deal）。

梅洛尼曾多次批判范德賴恩推動的綠色新政不切實際，她昨天在其右派執政同盟「聯盟黨」大會中重申，「我們將再次強烈要求歐盟審查綠色新政的意識形態規定，以及對各部門的過度監管」，她批評綠色新政是歐洲內部「毫無意義的實質關稅」，讓歐盟國家面對內、外關稅夾攻。（編輯：高照芬）1140407