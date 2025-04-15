華府貿易談判進度 美財長：下週輪到韓國

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（中央社布宜諾斯艾利斯／首爾14日綜合外電報導）美國財政部長貝森特今天表示，與韓國的貿易談判將於下週進行。華府盟友紛紛尋求避開懲罰性關稅，貝森特透露最新進展。

綜合法新社與路透社報導，貝森特（Scott Bessent）接受彭博電視（Bloomberg TV）採訪，談到這些談判時說：「我們上週與越南（談判），星期三將與日本，韓國是下星期。」他又說：「動作會很快。」

韓國財政部長崔相穆（Choi Sang-mok）今天表示，由於迫在眉睫的美國關稅威脅可能重創這個仰賴出口的經濟體，首爾在與美國談判時將盡可能延後對等關稅實施。

崔相穆在國會表示，韓國政府首要之務是「盡可能推遲」關稅實施，以協助減少韓國企業在全球市場面臨的不確定性。

他在答覆國會議員就首爾應對方向的質詢時說：「從我們國家利益觀點來看，我們的想法是盡可能談判，並在新政府引領下完成談判。」

前總統尹錫悅因為短暫宣布實施戒嚴，本月稍早遭到罷黜，韓國將於6月3日提前選舉選出新總統。

韓國是美國的主要出口國，作為經濟引擎的汽車業在總統川普日益逼近的25%關稅威脅下，將蒙受重大打擊。

韓國政府上週公布一項20億美元緊急支援方案，以協助汽車製造業者度過這場風暴。

官員表示，韓國去年與汽車相關的對美出口額總計達到429億美元。

川普關稅和政策朝令夕改擾亂全球股市，投資人不確定那是談判手段還是美國的長久立場。

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川普堅稱在他降低或甚至消除美國貿易逆差之前不會讓步，同時又表示他準備與全球各國談判。

2024年美國對韓國商品貿易逆差為略高於660億美元。（譯者：張曉雯/核稿：何宏儒）1140415