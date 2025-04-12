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白宮：逾15國已提出關稅協議案 將與台灣展開討論

2025/4/12 04:32
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（中央社記者侯姿瑩華盛頓11日專電）美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）今早表示，美國今天將和台灣、以色列討論關稅議題。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）隨後也說，葛里爾證實，超過15國已提出關稅協議提案。

美國總統川普（Donald Trump）9日宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權暫停實施這項措施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，立即生效。

不過，美國對中國加徵的關稅提高至125%，目前關稅累計稅率為145%，以回應中國對美國的報復措施。

對於媒體提問美國是否與某一國家即將達成首個關稅協議，李威特今天下午在記者會回應表示，協商正在進行中，「進展良好」。葛里爾也向她證實，在短短幾天內，超過15國已提出關稅協議提案。

葛里爾今早接受福斯新聞（Fox News）訪問時透露，他今天將和以色列官員討論關稅議題，「我們今天稍晚也會和台灣談」。

另一方面，美中則陷入關稅大戰。白宮官員證實，目前對中國進口商品課徵關稅總稅率已達到145% ；中國隨後也表示，12日起對美國商品加徵關稅提升至125%，並稱，若美國後續再對中國輸美商品加徵關稅，中方將不予理會。

儘管如此，川普仍多次表示，中國希望與美國達成協議，只是不知道該如何做。李威特也說，川普已明確表達「對於和中國談協議，抱持開放態度」。

對於媒體進一步追問，既然美中沒有對話，川普為何樂觀認為中國希望與美國達成協議？李威特僅說，「他（川普）對此感到樂觀」。

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李威特重申，若中國有意和美國達成協議，川普會很「寬容」（gracious），如果中國持續採取報復行動，「對中國並非好事」。

中國國家主席習近平11日會見西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）時對美中關稅戰做出首次表態。他說，打關稅戰沒有贏家，中國不畏懼任何無理打壓，會集中精力辦好自身的事。（編輯：徐睿承）1140412

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