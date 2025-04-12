美貿易代表透露將和台討論關稅 USTR未回應提問

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓11日專電）美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）今早表示，美國今天將和台灣、以色列討論關稅議題。截至目前為止，美國貿易代表署（USTR）未回應記者相關提問，包括會談具體時間與形式。

美國總統川普（Donald Trump）9日宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權該措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅。不過美國對中國的關稅累計稅率目前已提高至145%。

葛里爾今早接受福斯新聞（Fox News）訪問時透露，他今天將和以色列官員討論關稅議題，「我們今天稍晚也會和台灣談」。

記者隨後以電子郵件詢問USTR有關雙方會談的具體時間與形式，截至發稿時間，仍未收到回覆。駐美代表處則表示，對此沒有評論。

行政院經貿談判辦公室稍早指出，目前台灣尚在與美方交涉談判階段，如有相關訊息，將適時對外說明。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）國際經濟專家華特斯（Riley Walters）表示，台灣列入首批談判對象的可能原因是，台灣是美國最大貿易逆差國之一，也有可能是白宮優先安排和「朋友、盟友」的協商。這就是韓國、日本同樣在優先之列的原因，「畢竟，台灣是一個重要夥伴」。

總統賴清德11日在台中與機械器具業者座談表示，台灣現在在第一批的談判名單內，政府會做好準備與美國談判，確保國家利益、保護產業未來發展。

另外，葛里爾在訪問中表示，對等關稅暫緩實施的90天內，USTR正與外國對口機構日以繼夜地合作，討論雙邊貿易議題，若有好的協議，川普就可以考慮接受。

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白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）也在下午記者會中表示，葛里爾向她證實，短短幾天內，有超過15國已提出關稅協議提案。

川普2日宣布對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，以及整體一致性10%的進口貨品關稅。對等關稅原訂9日生效，其中對台灣的稅率為32%。（編輯：田瑞華）1140412