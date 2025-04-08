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對等關稅衝擊產業 侯友宜盧秀燕齊盼立院通過880億元

2025/4/8 17:04（4/8 17:24 更新）
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新北市長侯友宜（前左）8日率隊到台中進行城市交流，台中市長盧秀燕（前右）親自迎接。中央社記者郝雪卿攝 114年4月8日
新北市長侯友宜（前左）8日率隊到台中進行城市交流，台中市長盧秀燕（前右）親自迎接。中央社記者郝雪卿攝 114年4月8日
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（中央社記者郝雪卿台中8日電）新北市長侯友宜今天到台中市交流，面對美國對等關稅挑戰，侯友宜與台中市長盧秀燕齊聲呼籲，立法院不分朝野團結起來，儘速開會通過880億元特別預算，助受影響產業降低衝擊。

侯友宜今天率新北市團隊到台中市進行城市交流，新北市政府與台中市政府分別專案報告「新北市立美術館」及「台中市國民暨兒童運動中心推動成果」，侯友宜與盧秀燕聽完簡報後，一起參觀位於台灣大道市政大樓1樓的員工子女托嬰中心。侯友宜也邀請台中市文化局參加新北市美術館開幕。

盧秀燕致詞指出，去年參訪新北收穫豐碩，這次新北回訪，她與侯友宜私交很好，可以說是兄妹；新北與台中是台灣前兩大城市，也是兄妹城市，兩市人口加起來700萬，今天除市政交流，也針對美國對等關稅影響交換意見。

侯友宜說，新北市受影響產業有11類別，包括電子零組件、資通訊產品、金屬機械及塑橡膠等，初估至少5162家企業直接受影響，總銷售額受衝擊預估約新台幣4100億元。後續將密切關注情勢發展，協助業者因應挑戰。

對於中央提出新台幣880億元預算協助國內產業因應美國對等關稅影響，盧秀燕表示，希望立法院儘速開會，早日通過880億元預算讓產業安心。侯友宜也說，如果金額不足，請中央多多益善，助業者減少衝擊。

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盧秀燕指出，新北與台中兩城市協助中央穩定財經情勢，不分朝野、中央與地方，必須穩定中央財經情勢，希望立院早點開會，才能通過特別預算及法案，因為也有法案或許因美國關稅問題需要修正。

侯友宜認為，國家面對這麼大的經濟衝擊，需要團結力量，尤其立法院應不分朝野，對受衝擊產業界趕快給予協助，補助特別預算都是協助方向之一，還有相關法令包括稅制、勞動法規都要考量；另外，業者最關心的能源也是長期問題，也一併思考解決。除補助外，其他最重要的是立法院要真的團結起來，好好解決現在的經濟困境，大家一起加油。（編輯：吳素柔）1140408

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