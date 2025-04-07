因應對等關稅 卓榮泰：首重降稅形成台美新合作關係

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（中央社記者高華謙台北7日電）行政院今天邀立法院朝野黨團會商美國對等關稅衝擊。行政院長卓榮泰說，將以關稅與非關稅措施談判，最重要是希望降低關稅，形成台美新的合作關係；政府會在新台幣880億元協助方案內核實動支預算，若不足會再評估增加預算可能。

美國總統川普（Donald Trump）宣布對台課徵32%對等關稅，卓榮泰宣布，為協助農工產業，將推出880億元協助方案，因此今天下午2時邀立法院朝野黨團到行政院共商國是，期盼能以最大共識、最快速度編列特別預算。

行政院發言人李慧芝晚間透過新聞稿轉述，會中針對國內產業所受影響及政府因應對策進行討論與溝通，卓榮泰期盼朝野黨團共同支持行政院所提「9大面向、20項措施、總經費880億元」支持方案，全力穩定國家經濟及產業發展，讓產業與人民都安心。

李慧芝表示，川普公布各國對等關稅稅率前，政府已進行總體產業及個別產業衝擊影響評估分析及設算，但考量32%稅率數字較極端，必須總體調整，因此行政團隊未能在4月3日下午第一時間向大家報告。

李慧芝說，卓榮泰在4日記者會中，除說明影響評估及因應措施外，也請各部會就產業影響評估進行全面性檢討，並根據衝擊評估，準備總經費880億元的支持方案，其中包含貿易融資利息減碼、輸出保費優惠等支持措施的預算，期盼行政、立法兩院共同努力，儘速通過預算審查，透過短期救急，挺住國內產業。

另一方面，李慧芝轉述，總統賴清德相當關心勞工這次所受衝擊，因此勞動部在4日記者會特別提出「安定就業」方案。同時，卓榮泰也指示國家發展委員會提出中長期應對策略及方針，後續如涉修法及立法，也有賴立法院共同支持。

李慧芝轉述，一個國家對於工業、農業及產業發展，本來就有相關支持政策，這次行政院所提支持方案，除了在既有基礎上持續擴大外，更針對受美國關稅影響的特定對象放寬若干限制、簡化相關補助申請流程。政府一定會依據受影響產業及民眾實際需求提供相關協助，在880億元預算額度內核實動支每一筆預算，若後續仍不足，會再評估增加預算可能。

李慧芝指出，卓榮泰在會中提到，政府將以關稅與非關稅措施的談判，以及擴大採購、擴大投資為任務，並密切關注其他國家或地區從事低價傾銷及違規轉運等問題，適時採取合理管制措施，而目前最重要是希望降低關稅，朝有利台灣方向發展，並形成台美新的合作關係。

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李慧芝轉述，談判是動態過程，但政府會做好相對應衝擊評估，並積極與朝野、產業及社會溝通，尋求共識。其中針對非關稅貿易措施，以及擴大採購如達一定量額，可能涉及特別預算編列部分，都有賴國會給予支持。

至於在野黨黨團提案要求卓榮泰赴立法院針對美國關稅因應措施進行專案報告，李慧芝說，卓榮泰在會中也允諾，後續將尊重立法院朝野協商結果。（編輯：林興盟）1140407