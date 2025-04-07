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賴總統X社群英文發文向美喊話 不實施報復關稅

2025/4/7 14:33（4/7 14:51 更新）
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總統賴清德透過社群平台X，用英文發文重申，台灣沒有計劃採取關稅報復，願從零關稅開始談起，並將增加對美採購。（中央社檔案照片）
總統賴清德透過社群平台X，用英文發文重申，台灣沒有計劃採取關稅報復，願從零關稅開始談起，並將增加對美採購。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北7日電）因應美國對等關稅，總統賴清德昨天透過影片發表談話，強調將採取5項策略。賴總統今天透過社群平台X，用英文發文重申，台灣沒有計劃採取關稅報復，願從零關稅開始談起，並將增加對美採購。

因應美國對等關稅，總統賴清德6日透過影片發表談話，強調台灣沒有計劃採取關稅報復，將採取5項策略，包括台、美雙方談判從「零關稅」開始談起；擴大對美採購以降低貿易逆差；除了台積電加碼投資，其他產業如電子、資通訊、石化及天然氣等，都可以加碼投資美國。

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賴總統今天用英文在X發文，重申昨晚錄影談話的要點。

賴總統說，台灣不會對美國祭出報復性關稅，反而主張從雙邊零關稅開始談起。為確保台灣競爭力，台灣會增加對美進口，並採取其他措施，台美可以一道迎接共享繁榮的黃金時代。（編輯：林興盟）1140407

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