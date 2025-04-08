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因應美對等關稅 中台灣8縣市首長發表聯合聲明

2025/4/8 09:00（4/8 09:11 更新）
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台中市長盧秀燕7日晚間9時邀集中台灣7縣市首長召開視訊會議，討論對等關稅因應對策。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年4月8日
台中市長盧秀燕7日晚間9時邀集中台灣7縣市首長召開視訊會議，討論對等關稅因應對策。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年4月8日
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（中央社記者郝雪卿台中8日電）因應美國對等關稅帶來的挑戰，台中市長盧秀燕昨晚邀集中台灣7縣市首長召開線上會議共商對策，8縣市首長並共同發表「7大聯合聲明」，包括呼籲立法院儘速通過880億元補助方案。

因應美國對等關稅政策，盧秀燕啟動中台灣治理平台，昨晚9時邀集新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善及嘉義市長黃敏惠等共8縣市首長召開視訊會議，討論對等關稅因應對策。

盧秀燕表示，美國總統川普於4月2日發布對等關稅政策，並宣布對台灣課徵高達32%的關稅，此舉對以出口為導向的台中市製造業將帶來巨大衝擊。為此，台中市政府已迅速應對整合跨局處力量，提出4大因應對策，並向中央提出2大訴求。

與會7縣市首長也分享各自轄區內產業可能面臨的挑戰與擔憂，楊文科、邱臣遠、鍾東錦對於中央提出的880億元協助方案均表支持，邱臣遠進一步期望中央依受衝擊的輕重緩急排列補助順序。

王惠美強調「用兵貴在神速」，建議行政院要及早精準掌握美國加徵關稅相關細節，提供有關單位和業者做最準確的因應決策。張麗善則憂心未來可能發生企業倒閉、勞工失業等情形，期望跨縣市攜手制定照顧勞工方案，加強社會安全網。

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黃敏惠提到，考量中央與美國談判時間未定，為讓企業度過難關，呼籲除了公股行庫不要抽銀根，也應給予企業利息優惠或稅賦減免，避免產業雪上加霜。許淑華則呼籲中央在對外交涉談判關稅過程中，要注意避免犧牲、衝擊農業等弱勢產業。

8縣市首長並共同發表「7大聯合聲明」，包括建議行政院及早掌握關稅細節提供因應決策、盼政府公股行庫短期內不要抽銀根、呼籲立法院儘速通過880億元補助方案、重新審視其他國家關稅障礙問題、8縣市攜手擴大非美市場拓銷參展補助、跨縣市制定照顧勞工方案、期望中央關稅談判避免犧牲農業等弱勢產業，中央地方攜手協助業者降低關稅衝擊。（編輯：張銘坤）1140408

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