美關稅衝擊 盧秀燕引用日相國難說籲團結

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（中央社記者趙麗妍台中8日電）美國關稅衝擊，行政院邀朝野共商。台中市長盧秀燕今天引用日本首相石破茂稱美國關稅衝擊為國難的說法，並表示認同。她強調，中央應精準掌握訊息提供因應措施，兵貴神速。

盧秀燕今天在台中市議會定期會後接受媒體訪問，有關行政院邀集在野會商美國關稅衝擊，但大罷免仍持續，朝野如何共度危機。盧秀燕引用並認同日本首相石破茂將美國關稅風暴稱為國難的說法。

盧秀燕說，這是國家的危機，現在是最關鍵、最重要的時刻，大家要團結，唯一最重要的目標，協助國家、產業、人民度過難關，這是國家安全的問題，希望大家團結。

盧秀燕提到，美國調高關稅是國家重大危機，尤其是財經危機，中部8縣市首長7日晚間召開線上會議共商對策，並共同發表「7大聯合聲明」。

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她說，8縣市認為台灣跟各國競爭的關鍵時刻，用兵貴在神速，一刻都不能等，建議行政院要及早精準掌握美國加徵關稅相關事宜，提供有關單位和業者做最準確的因應決策措施。

新北市長侯友宜今天下午訪問台中市政府，盧秀燕表示，本來是一般性的市政交流，這一週全世界最關心的就是美國關稅風暴。雙方會交流美國關稅衝擊的因應方案，彼此交換意見，可以得到更多訊息、因應方法，對國家、地方政府、產業界會有幫忙。（編輯：吳素柔）1140408