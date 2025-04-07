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歐洲經貿辦事處長訪中市 盧秀燕盼擴大台歐經貿交流

2025/4/7 19:28（4/7 19:41 更新）
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歐洲經貿辦事處長谷力哲（Lutz Güllner）（左）7日率團拜會台中市政府，市長盧秀燕（右）代表市府表達歡迎，雙方也針對美國對等關稅衝擊等議題進行交流。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年4月7日
歐洲經貿辦事處長谷力哲（Lutz Güllner）（左）7日率團拜會台中市政府，市長盧秀燕（右）代表市府表達歡迎，雙方也針對美國對等關稅衝擊等議題進行交流。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 114年4月7日
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（中央社記者郝雪卿台中7日電）歐洲經貿辦事處長谷力哲今天率團拜會台中市長盧秀燕，面對美國對等關稅衝擊，盧秀燕認為「危機也是轉機」，建議擴大台灣歐盟間經貿交流，並調減台歐關稅，提升進入彼此市場的機會。

歐洲經貿辦事處長谷力哲（Lutz Güllner）下午率團至台中市政府拜會，盧秀燕代表市府表達誠摯歡迎，雙方同時針對因應美國提高關稅所帶來的全球經貿挑戰進行交流。

盧秀燕指出，世界各國面對美國提高關稅的影響，想必都正在研議對策，藉此機會她也想請益歐洲各國因應措施，她提到「危機就是轉機」，台灣除了繼續努力維持在美國市場外，建議可增加與歐洲經貿交流，擴大市場、分散市場。

盧秀燕認為，若能在台歐雙方關稅方面調減，想必能增加誘因，雖然關稅是由中央負責制訂，但是地方聲音及歐洲各國聲音也非常重要。

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谷力哲表示，他首次造訪台中，感受到城市活力與發展，有關美國關稅議題造成全球震盪，目前歐盟各國財政首長都聚集在布魯塞爾進行討論，以非常謹慎態度探索因應對策；對於盧秀燕建議，無論在於拓展市場，或討論未來關稅調整可能性，對於歐盟會員國的財政首長也是一個未來可思考的議題。

谷力哲認為，更重要的是，雙方可在既有貿易基礎上拓展合作，台中是非常有潛力投資地點，有非常多的歐洲企業，尤其在風電產業表現非常傑出，很多台商在歐盟也發展得非常好，期盼在此基礎下，能夠探討、找出更多合作機會來拓展雙方經貿合作，也很樂見在文化等多元領域推動交流。（編輯：陳仁華）1140407

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