盧秀燕籲立法院速通過880億 助因應美對等關稅

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）因應美國對等關稅，台中市長盧秀燕今天提6項方案，包括1週內掌握廠商受影響情形、政府不要抽銀根、立院儘速通過880億補助案、勞工扶助方案、分散訂單及補助廠商國外行銷等。

針對美國提出對等關稅，盧秀燕下午在市府召開記者會提出6大方案，她表示，美國調漲關稅受影響的產業很多在台中或中部，包括機械、工具機、手工具及自行車等，在清明連假期間，已有焦急的廠商反映，已生產的貨品被要求暫不出貨、或暫停生產、負擔關稅，甚至被棄單。

盧秀燕表示，上午市府已邀集產業公協會代表召開座談會，了解廠商受影響層面及態樣；下午又與歐洲經貿辦事處長谷力哲會面，會中也提到分散市場的問題及成立專案因應小組對接廠商。

針對美國對等關稅，盧秀燕提出6大方案，第1，先由經發局在1週內掌握廠商受影響態樣及數據以對症下藥；第2，有廠商反映資金周轉不靈，請政府不要抽銀根以免雪上加霜；第3，對於中央提出的新台幣880億元補助案，呼籲立法院不分朝野支持總統賴清德及行政院長卓榮泰，儘速通過以協助廠商。

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第4，廠家縮小規模，勞工可能面臨無薪假、輪休，甚至資遣等，市府將擬定勞工扶助方案；第5，應分散訂單及擴大市場，下午與谷力哲會面也提到加強彼此市場的進駐，擴大對非美市場的經貿往來，以彌補美國市場的損失，呼籲政府對美國以外市場進行關稅檢討，例如台灣要進歐盟或歐盟要來台灣，可以減少關稅障礙。

至於第6項，盧秀燕說，市府會鼓勵廠商多到美國以外市場參展行銷，市府將提供補助，因應廠商可能因資金緊縮而無法赴國外參展，市府將增加補助，協助廠商到國外爭取訂單。（編輯：李淑華）1140407