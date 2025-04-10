涉外人士：總統投書美媒是關稅談判布局一環 提出具體作法

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（中央社記者溫貴香台北10日電）美國總統川普宣布對等關稅暫緩90天實施，涉外人士今天表示，這可視為是希望進行談判且未採取報復行動，包括台灣在內的世界各國第一階段談判成果，值此之際，總統賴清德投書彭博社，正是賴政府談判布局一環，提出具體做法，表達台灣立場、向美國政府交涉。

至於接下來90天該做什麼，涉外人士說，關鍵在於透過具體做法，改善川普政府在意的各項貿易問題，其中如何防範中國傾倒過剩貨品到台灣，立法院將成為關鍵。

涉外人士今天表示，美國總統川普宣布將授權對除中國以外的所有國家，暫停實施對等關稅計畫90天，可以視為是希望進行談判且未採取報復行動，包括台灣在內的世界各國第一階段談判成果，另一方面則是，從現在開始，就是關鍵談判90天。

賴總統以「深化台美經貿關係的路徑圖」為題的投書，今天刊登於「彭博社」，闡述面對川普對等關稅政策，台灣將採取的核心原則與應變策略。

涉外人士表示，值此之際，賴總統投書正是賴政府談判布局一環，一方面向川普明確表達台灣對於公平及互惠互利深化台美經貿關係的高度重視，展現台灣政府對話誠意，一方面則是向美國及其他友盟國家展現，台灣作為區域負責任一員，無論是在安全、經濟、區域地緣等議題上，台灣都有信心、有能力貢獻力量，共同克服國際經貿環境的動盪變局、定義未來自由開放的印太地區。

涉外人士說，這篇投書主軸從5大應變策略核心出發，但重點聚焦「台灣要怎麼做？」，明確喊出降低台美間所有關稅、迅速擴大對美採購與軍購、擴大台灣在美國各州的投資，以及致力排除非關稅貿易障礙等。

該人士表示，賴總統投書是提出具體做法，以負責任方式表達台灣立場、向美國政府交涉，展現台灣有能力值此變局打出最好的牌，將台美經濟關係的挑戰轉化為成長、韌性與策略調整的新機會。這篇投書正是談判一環，賴總統再次出牌。

至於接下來關鍵90天台灣該做什麼，涉外人士表示，關鍵在於透過具體做法，以改善川普政府在意的各項貿易問題。賴總統日前已提出具體做法，包括擴大對美採購以降低貿易逆差、擴大對美投資、排除非關稅貿易障礙，以及解決美方長期所關切的高科技產品出口管制、低價傾銷商品違規運轉等問題。

該人士進一步說，尤其在查緝違規轉運上，政府如何健全法規，在90天內端出實質成果以作為後續談判籌碼，並且在中美關稅戰下，台灣如何防範中國傾倒過剩貨品到台灣，立法院將成為關鍵。

此外，府方人士也提到，因應這次關稅戰，賴總統4大戰略溝通思維分別是社會溝通、朝野溝通、產業溝通、國際溝通，多管齊下、兵分多路。賴總統也將啟動產業傾聽之旅，據了解，第一站正是受衝擊嚴重的傳產及中小微型企業。

國際溝通部分，府方人士說，府院定調「3大不合理」，以此為基礎進行交涉，論述台灣對美國經濟的貢獻，一方面由行政與國安團隊隨即派員赴華府協商，一方面則是以台美過去溝通管道順暢，以既有管道做多方聯繫。「談判不能提早亮牌」，談判細節無法揭露，但一定會用對台灣最好、台美雙贏的做法。

府方人士說明，緊扣「讓美國清楚知道，台灣對於美國經濟發展的貢獻」，同時拋出具體做法回應美國政府需求，展現台灣政府談判誠意，與中國立即採取報復行動形成鮮明對比，重申台灣作為區域負責任一員，在經濟與安全議題上都有能力、有信心做出更多貢獻，與中國政府高下立判。

該人士表示，這次賴總統以「深化台美經貿關係的路徑圖」為題的投書，更是談判重要一環，以國家領導人身分公開表達台灣立場，擘畫藍圖，要化危機為轉機。

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府方人士說，關稅戰是一場必須謹慎因應、更要積極處理的挑戰，尤其台灣是外貿導向國家，關稅挑戰勢必衝擊產業。總統率領的行政、國安團隊超前部署、穩健規劃，佈局並非兩、三天，談判桌上不能輕易亮牌，每一步都可能成為談判關鍵，政府不敢輕忽。

美國總統川普（Donald Trump）對多國祭出的對等關稅9日實施，但他在台灣時間今天凌晨宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權該措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，立即生效；不過，對中國徵收的關稅將即刻提高至125%。（編輯：謝佳珍）1140410