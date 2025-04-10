賴總統投書美媒 吳思瑤：釋放正面訊息與台灣競爭力

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（中央社記者王揚宇台北10日電）總統賴清德投書「彭博社」，向全球讀者闡明台灣對於台美貿易的戰略思考。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，賴總統投書是釋放正面訊息及強大的台灣競爭力與優勢，希望讓國際社會知道台灣會發揮經貿能力，在全球經貿布局扮演更吃重的角色。

美國總統川普對多國祭出對等關稅，引發討論。賴總統以「深化台美經貿關係的路徑圖」為題的投書，今天刊登於「彭博社」，向全球讀者闡明台灣對於台美貿易的戰略思考，以及未來將透過對話努力排除雙方貿易障礙、增加台美投資，並將關稅化解為零。

針對上述議題，吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪表示，政府在因應美國關稅衝擊上，不僅有準備，方案也是符合國家社會所需，且展現出運籌帷幄、掌握局勢及進行各項應變的有效作為。

吳思瑤指出，賴總統投書彭博社，釋放出非常正面的訊息，以及強大的台灣競爭力與優勢，希望讓國際社會知道，台灣基於堅強的經貿實力、具有高度競爭力與優勢的ICT產業，這些都讓世界需要台灣，台灣也會發揮經貿能力，一起在全球的經貿布局中，扮演更吃重、更重要的角色。

吳思瑤說，然而在野黨這段時間採取說風涼話、唱衰台灣、繼續擁抱中國等話術，在國家面臨嚴峻挑戰下，在野黨沒有讓各界感受到其是堅實的台灣隊。雖然有這樣的內部風險，執政團隊還是想辦法穩住局勢、提出作法，且能在國際發聲，讓國際社會看到台灣政府的從容、穩健與沉著。

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此外，川普原本9日起要加徵11%至50%的對等關稅，但今天凌晨他宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判、未採取報復行動，他已授權相關措施暫停實施90天，期間僅實行10%關稅，不過對中國徵收關稅將即刻提高至125%。

吳思瑤說，現在社群上有一句很火紅的話，就是「選對的人，走對的路；選錯的人，關稅125」，這就證明選對的人可以讓台灣轉危為安，如果選錯的人，會讓台灣鎖進跟中國一起，承受更大的風險。（編輯：蘇志宗）1140410