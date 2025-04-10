加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普暫緩75國對等關稅90天 林佳龍：台灣名列其中
首頁 / 產經
川普關稅戰
對台影響
新聞專題
對台影響4/216
首頁 / 產經

楊金龍：川普不確定性高 唯一途徑是好好跟他談

2025/4/10 10:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北10日電）美國總統川普關稅政策大轉彎，宣布高額關稅措施暫緩90天實施，讓各界再次見識到川普的難以預測。中央銀行總裁楊金龍直言，關稅衝擊暫緩，但川普不確定性過高，「唯一途徑還是好好跟他（川普）談」。

美國對等關稅措施實施不到1天，川普宣布暫緩多個國家對等關稅措施90天，期間稅率僅10%，對中國徵收的關稅則提高至125%。消息一出，美股應聲大漲，台股也擺脫頹勢，強彈逾1600點。

立法院財政委員會今天邀請中央銀行、金融監督管理委員會、財政部等相關部會就「川普對等關稅政策實施，對我國股匯市、經濟成長、物價、房市等項所造成之衝擊與因應措施」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委林德福詢問，雖然對等關稅遞延，但政府宣稱台美關係良好，對台灣稅率卻高達32%，是否意味美國吃定台灣。

楊金龍解釋，美國計算對等關稅的公式不合理且過於粗略，但這是針對全世界，適用所有國家，並非針對台灣。

林德福追問台灣如何應對對等關稅，楊金龍說明，美方沒有顧慮到台灣對美貿易順差，是美國需要台灣產品，台灣對美國生產力、經濟都是有貢獻的；對等關稅議題，雙方要達到「對等」，各國去談應該會有效果。

楊金龍重申，川普不確定性高，難以預測，唯一途徑還是好好跟川普談。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，林德福指出，根據彭博模型推估，一旦美國對台徵收32%關稅，台灣對美出口可能會銳減約63%，台灣GDP萎縮約3.8%。楊金龍對此說明，彭博這個數據應該是套用悲觀情境，目前事態發展還很難說。

根據央行報告，目前投資銀行預測對等關稅將使今年台灣經濟成長率減少0.4至1.1個百分點，不過這些評估結果為初步簡略估算，僅供參考；由於美國公布的對等關稅稅率遠高於預期，主要國家正與美國就關稅議題協商，協商過後，對等關稅對全球經貿影響可能不如評估嚴重，只是衝擊效果仍具不確定性。（編輯：張均懋）1140410

川普
港評：中國強化周邊外交應對貿易戰川普暫緩對等關稅 CNN：美貿易代表事後才得知
楊金龍
停滯性通膨是什麼？學者：留心楊金龍與鮑爾沒說的憂慮央行利率連4凍但尚無寬鬆條件 楊金龍關鍵問答一次看
對台影響
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普關稅新政 駐美官員推動台美供應鏈結合
53
更多編輯台推薦新聞：