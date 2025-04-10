楊金龍：川普不確定性高 唯一途徑是好好跟他談

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（中央社記者潘姿羽台北10日電）美國總統川普關稅政策大轉彎，宣布高額關稅措施暫緩90天實施，讓各界再次見識到川普的難以預測。中央銀行總裁楊金龍直言，關稅衝擊暫緩，但川普不確定性過高，「唯一途徑還是好好跟他（川普）談」。

美國對等關稅措施實施不到1天，川普宣布暫緩多個國家對等關稅措施90天，期間稅率僅10%，對中國徵收的關稅則提高至125%。消息一出，美股應聲大漲，台股也擺脫頹勢，強彈逾1600點。

立法院財政委員會今天邀請中央銀行、金融監督管理委員會、財政部等相關部會就「川普對等關稅政策實施，對我國股匯市、經濟成長、物價、房市等項所造成之衝擊與因應措施」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委林德福詢問，雖然對等關稅遞延，但政府宣稱台美關係良好，對台灣稅率卻高達32%，是否意味美國吃定台灣。

楊金龍解釋，美國計算對等關稅的公式不合理且過於粗略，但這是針對全世界，適用所有國家，並非針對台灣。

林德福追問台灣如何應對對等關稅，楊金龍說明，美方沒有顧慮到台灣對美貿易順差，是美國需要台灣產品，台灣對美國生產力、經濟都是有貢獻的；對等關稅議題，雙方要達到「對等」，各國去談應該會有效果。

楊金龍重申，川普不確定性高，難以預測，唯一途徑還是好好跟川普談。

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另外，林德福指出，根據彭博模型推估，一旦美國對台徵收32%關稅，台灣對美出口可能會銳減約63%，台灣GDP萎縮約3.8%。楊金龍對此說明，彭博這個數據應該是套用悲觀情境，目前事態發展還很難說。

根據央行報告，目前投資銀行預測對等關稅將使今年台灣經濟成長率減少0.4至1.1個百分點，不過這些評估結果為初步簡略估算，僅供參考；由於美國公布的對等關稅稅率遠高於預期，主要國家正與美國就關稅議題協商，協商過後，對等關稅對全球經貿影響可能不如評估嚴重，只是衝擊效果仍具不確定性。（編輯：張均懋）1140410