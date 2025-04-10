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美對等關稅暫緩90天 郭智輝：紓困中小企業不變 估14日公告

2025/4/10 09:57（4/10 10:32 更新）
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經濟部長郭智輝。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王揚宇台北10日電）美國總統川普宣布各國對等關稅降至10%為期90天，關稅戰急踩煞車。經濟部長郭智輝今天說，會有各種策略、會再盤點，政府照顧產業的態度不變，紓困解決中小企業的問題也不變，大概14日會有相關正式公告。

川普原本對多國加徵11%至50%懲罰性對等關稅措施9日起開始實施，今天凌晨他宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判、未採取報復行動，他已授權相關措施暫停實施90天，期間僅實行10%對等關稅，不過對中國徵收關稅將即刻提高至125%。

立法院經濟委員會今天邀請郭智輝、農業部長陳駿季等人就「因應美國關稅政策以維持我國農漁畜業及關鍵產業競爭力之協助措施」進行報告，並備質詢。

郭智輝會前接受媒體聯訪，對於總統賴清德提到投資「脫中入北」下，是否會拿台積電跟對方談條件、台灣有何優勢可以跟對方談等議題，作相關說明。郭智輝回應，「現在整個延90天，我們大概有各種策略，會再盤點一下」。

對於中小企業預算被刪下，面對這波關稅衝擊是否會有問題。郭智輝說，政府照顧產業的態度是不變的，這都可以跟大家談，而紓困解決中小企業問題，這個不變，至於裡面（內容）的調整，會根據各廠商的需求不同，稍微做一些微調，大概14日會有正式公告。

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此外，賴總統以「深化台美經貿關係的路徑圖」為題的投書，今天刊登於彭博社，向全球讀者闡明台灣對於台美貿易的戰略思考，以及未來將透過對話努力排除雙方貿易障礙、增加台美投資，並將關稅化解為零。

郭智輝說，「會Follow賴總統的指示、往這個方向，大家都在這框架中」。（編輯：張均懋）1140410

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