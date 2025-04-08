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美財長：日韓台可能簽阿拉斯加能源協議 助減貿易逆差

2025/4/8 22:58
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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國總統川普對許多貿易夥伴祭出高額對等關稅後，美國財政部長貝森特今天談到，美方可能會與日本、韓國及台灣等重要亞洲經濟夥伴達成一項阿拉斯加能源投資協議。

彭博（Bloomberg News）報導，隨著關稅談判進行，貝森特（Scott Bessent）在財經媒體CNBC節目上表示：「我們會看看貿易夥伴能提出什麼條件。例如人們談論的一項大規模阿拉斯加能源協議，日本或者韓國、台灣可能會提議大量承購。」他似乎是指這3個經濟體購買最終產出產品的潛力。

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貝森特指出，日韓台也可選擇另一替代方案，為協議提供資金，因為「這不僅能為美國創造許多工作機會，也能縮小貿易逆差」。

貝森特重申，川普（Donald Trump）將直接參與相關貿易談判。貝森特昨天提到，日本將獲優先考慮，因為東京當局很早就尋求與美國談判，且日本是美國重要的軍事與經濟盟邦。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1140408

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