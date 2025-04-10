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美暫緩對等關稅 郭智輝：政府會做好完全準備

2025/4/10 11:09（4/10 11:55 更新）
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經濟部長郭智輝。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林敬殷台北10日電）美國總統川普宣布，對等關稅政策延後實施90天。經濟部長郭智輝今天表示，即便美國暫緩對等關稅實施，政府仍應做好完全準備，持續關注後續情勢發展。

立法院經濟委員會邀請郭智輝、農業部長陳駿季及財政部次長李慶華專題報告「因應美國關稅政策以維持我國農漁畜業及關鍵產業競爭力之協助措施」，並備質詢。

就在對等關稅實施前，川普宣布，已有超過75國聯絡美國希望談判且未採取報復行動，因此授權暫停實施90天。不過，對中國徵收的關稅提高至125%。

因應情勢變化，郭智輝的口頭報告內容也立即調整。原先的口頭報告指出，14日左右會公告相關的支持措施辦法，並編列特別預算。不過，更新後的報告已刪除這部分說明。

郭智輝報告指出，即便暫緩對等關稅實施，政府仍應做好完全準備。在政府支持計劃中，經濟部共規劃投入新台幣410億元，提供金融支持、提升產業競爭力、開拓多元市場等3大面向共4項支持措施，協助受影響業者穩健轉型、開拓新局。

郭智輝說，在金融支持方面，經濟部加碼60億元，針對多元布局市場外銷訂單，提供外銷貸款優惠信用保證，降低業者採購原料、生產及出口週轉金等負擔；同時，加碼50億元挹注中小微企業貸款提供週轉性支出及購置機器設備貸款，並搭配利息補貼及信用保證，緩解業者資金壓力。

郭智輝表示，在提升產業競爭力方面，經濟部投入200億元推動研發轉型補助，在開拓多元市場方面，經濟部投入100億元補助企業海外新設展示中心、發貨倉庫等實體據點或代理／經銷商等，協助企業拓展國際市場布局，減少對單一市場依賴。各項措施均秉持「從簡、從寬、從速」原則辦理，務必協助受影響業者度過短期營運困境。

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他說，現在美國暫緩對等關稅實施，政府將持續關注後續情勢發展，經濟部也設立免付費諮詢專線，及網頁專區供業者諮詢瞭解，並責成66個產業園區服務中心全面提供實體的諮詢及輔導服務，如有無法解決的問題，提報至經濟部馬上辦中心，由經濟部因應小組在1天之內提供一對一協助服務，協助解答所面臨問題。

郭智輝說，政府也已陸續召開產業座談會蒐集業者心聲與需求，納入支持措施申請作業及相關政策規劃，包括放寬申請資格、簡化審查作業等，並加強宣導，讓業者瞭解美國關稅新政資訊及支持措施內容。（編輯：萬淑彰）1140410

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