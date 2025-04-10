川普關稅戰踩煞車 標普創二戰以來第3大單日漲幅

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（中央社紐約9日綜合外電報導）美國財經新聞網CNBC報導，在總統川普宣布暫緩對等關稅措施後，美股標普500指數今天收盤大漲9.52%，創下二戰以來第3大單日漲幅。

CNBC引述財經數據供應商慧甚（FactSet）資料報導，標普500指數今天創下二戰以來第3大單日漲幅，其最大及次大單日增幅分別發生在2008年10月13日及28日，漲幅各自為11.58%及10.79%。

此外，道瓊工業指數今天收盤勁揚7.87%，是自2020年3月以來最大單日增幅，也寫下自二戰以來第6大單日漲幅。

那斯達克綜合指數則暴漲12.16%，創下自2001年1月以來最大單日增幅，也是史上第2大單日漲幅。

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川普今天稍早時宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權該措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，立即生效。

他還指出，由於中國對全球市場表現出缺乏尊重的樣子，他決定把美國對中國徵收的關稅提高至125%，立即生效。（譯者：陳正健）1140410