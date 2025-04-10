川普暫緩對等關稅 CNN：美貿易代表事後才得知

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統川普今天宣布高額關稅措施暫緩90天實施，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，他在消息宣布後才得知此事。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，葛里爾在聯邦眾議院聽證會上為川普高額關稅措施辯護的同時，川普在自家社群媒體平台上表示，美國政府將把對數十個國家加徵對等關稅的措施延緩90天實施，但中國除外。

民主黨籍聯邦眾議員霍斯佛德（Steven Horsford）詢問葛里爾何時得知川普最新關稅舉措時，葛里爾說：「據我了解這項決定是在幾分鐘前做出。」

霍斯佛德說：「看來你的上司讓你措手不及，對這些關稅喊卡。」

葛里爾隨即表示，他今天上午知道政策可能會改變。但他被直接問到是否知道這項政策即將生效時回說，政府會討論「各種選項」。

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美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在社群平台X上發文說，川普在「撰寫他總統任期內數一數二非凡的『真實』貼文時」，他和財政部長貝森特（Scott Bessent）就坐在旁邊。「真實」是指川普自家社群平台「真實社群」（Truth Social）。

葛里爾在聽證會上重申，美國貿易逆差是「緊急狀態」，需要川普對美國貿易政策進行歷史性改革，但他也表示，川普仍願與各國談判。他說，他最近與歐洲聯盟（EU）、韓國、厄瓜多和墨西哥的對等官員談過。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1140410