打關稅戰 彭博：中國下令航空公司暫停接收波音飛機

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（中央社台北15日電）彭博社引述知情人士透露，在美中關稅戰未見緩和下，中國已要求國內各航空公司暫停接收待交付的美國波音飛機，並要求停止向美國公司購買任何飛機相關零件及設備。

報導並指出，在美中相互徵收高額關稅下，中國各航空公司連租賃波音飛機的費用也會大幅上升。因此，中國相關部門正在研究因應方案，其中包括向租賃波音飛機的航空公司提供援助。

消息人士指出，上述命令是在中國11日宣布對美國商品加徵125%的報復性關稅後發布。而這樣的稅率將使美製飛機和零件的成本激增逾1倍，以致中國的航空公司無法再購買波音飛機。此外，各航空公司機隊仍有數百架波音飛機需要維護、維修和更換。

這項報導指出，據專業機構統計，目前波音約有10架737 Max型飛機準備向中國業者交機。其中，南方航空、中國國航及廈門航空各有2架。而這10架中的一部分已飛抵中國，目前停放在浙江舟山的一個整備中心。

消息人士指出，上述10架波音飛機的一部分，已在美國宣布「對等關稅」前完成交割和款項支付，這些飛機可能會個案處理，允許交機。然而，波音手中還擁有不少原計劃供應給中國航空業者的庫存成品新機。

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根據報導，中國民航局、上述3家航空公司及波音目前均未回覆彭博的查證。

除上述3家中國業者外，彭博社12日曾報導，吉祥航空原計畫3週後接收一架價值1.2億美元（約新台幣39億元）的波音787-9客機，但在美中關稅戰升級後，吉祥航空決定延後接收。（編輯：邱國強）1140415