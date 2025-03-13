陳立武曾助益華電腦成功轉型 任英特爾CEO坦言克服挑戰不容易

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（中央社舊金山12日綜合外電報導）美國晶片大廠英特爾今天任命前董事會成員陳立武出任新執行長，陳立武資歷背景大有來頭，是半導體產業資深人士。他坦言，要克服挑戰並不容易，但他對英特爾有信心。

法新社報導，陳立武（Lip-Bu Tan）告訴英特爾（Intel）團隊，他將把重點放在工程方面，並表示要克服公司面臨的挑戰「並不容易」。

英特爾表示，出生於馬來西亞的陳立武將於3月18日走馬上任。消息一出，英特爾盤後股價大漲超過10%。

英特爾是矽谷最具代表性的公司之一，然而隨著亞洲巨頭台積電和三星（Samsung）在客製化半導體業務中占據主導地位，英特爾相形失色。

繪圖處理器（GPU）製造商輝達（Nvidia）意外崛起，成為全球卓越的人工智慧（AI）晶片供應商，也讓英特爾措手不及。

英特爾的利基市場一直是傳統運算過程中使用的晶片，如今因AI熱潮而黯然失色。

65歲的陳立武在新加坡長大，擁有物理學、核子工程和企業管理學位。

他說，「英特爾是我一直欣賞的公司」，有信心可以扭轉這家公司的命運。

陳立武在給團隊的訊息中說：「我全心全意相信，我們有能力贏得勝利。」他矢言英特爾將成為一間聚焦於工程的企業。

他說：「在那些我們落後於競爭對手的領域，我們需要冒著經過深思熟慮的風險來一改現狀並一舉超前。」

英特爾董事會說，陳立武在2009年至2021年擔任電子設計自動化軟體公司益華電腦（Cadence Design）執行長期間，帶領公司成功轉型，使收入大幅成長一倍以上。

陳立武曾加入英特爾董事會，在半導體產業有深厚的資歷，長期對前途看好的新創公司進行技術投資，先前即被看好坐上英特爾執行長職位。路透社報導，英特爾董事會去年12月曾與他接觸，了解他是否有興趣接下英特爾執行長一職。

英特爾說，陳立武將重新加入董事會。

陳立武在致英特爾員工的信中表示：「我們將共同努力，恢復英特爾作為世界一流產品公司的地位，將自己打造成世界一流代工廠，並前所未有的滿足客戶所需。」

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市場研究機構高德顧問公司（J. Gold Associates）分析師高德（Jack Gold）說，陳立武「本身博學幹練，不光在產品設計方面，也包括晶片製造需求方面，而這正是英特爾代工（Intel Foundry）需要協助的領域，好讓他們的工具對潛在客戶來說更易於使用，也更方便取得」。

高德和其他分析師一致認為，從陳立武的訊息看來，他希望保持公司的完整性；但他們也說，任何轉型都需耗費多年時間，投資人須保持耐心。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1140313