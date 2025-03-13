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陳立武任英特爾執行長 專家：製造問題非短期能解決

2025/3/13 13:14（3/13 13:26 更新）
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（中央社記者張建中新竹13日電）美國晶片廠英特爾今天任命前董事會成員陳立武（Lip-Bu Tan）出任新任執行長，3月18日生效。產業專家表示，陳立武不僅了解半導體供應鏈全貌，且對於英特爾未來走向應已有定見，但英特爾製造的問題並不是短時間能夠解決。

英特爾任命陳立武出任新任執行長的消息一出，英特爾盤後股價應聲大漲超過1成，投資人以實際行動對於陳立武出任英特爾執行長表達肯定的看法。

陳立武出生於馬來西亞，在新加坡長大，擁有新加坡南洋理工大學物理學學士學位、麻省理工學院核子工程碩士學位，以及舊金山大學工商管理碩士學位。2022年，他獲頒美國半導體產業協會(SIA)的羅伯特．諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award），也曾獲得全球半導體聯盟（GSA）張忠謀模範領袖獎。

台經院產經資料庫總監劉佩真說，陳立武曾經擔任過英特爾（Intel）董事，對於接掌英特爾執行長應不會有銜接上的問題。陳立武是英特爾正確的掌舵人選，不過，他仍將面臨諸多挑戰，英特爾製造的問題並不是短時間能夠化解。

此外，一名國內知名產業專家分析，英特爾當前面臨最主要的挑戰是製造，需要懂製造的人領軍才能夠解決問題。陳立武曾經帶領電子設計自動化軟體公司益華電腦（Cadence Design）起死回生，包括台積電、日月光等半導體廠都是益華的客戶，陳立武了解半導體供應鏈全貌。

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專家表示，陳立武曾任英特爾董事，董事會於2023年10月擴大授權他監督製造業務，不過陳立武因與英特爾前執行長季辛格（Pat Gelsinger）在員工規模、代工策略和工作文化等方面意見相左，於去年8月離開。研判陳立武對於英特爾未來發展方向應已有定見。

專家說，陳立武應會是英特爾稱職的舵手，並可能帶領英特爾「起死回生」，成為美國半導體製造的一大支柱，只是如何凝聚內部共識將是他上任後最大的挑戰。（編輯：林淑媛）1140313

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