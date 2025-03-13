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台積電英特爾傳合作計畫 公平會：若屬結合有所準備

2025/3/13 11:14
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（中央社記者郭建伸台北13日電）外界關注台積電是否與輝達等企業合資營運英特爾廠，公平會代理主委陳志民今天在立法院表示，目前還只是傳聞，若真的發生且符合事業結合定義，以這兩家企業市占率，公平會當然會審查，公平會也有所準備。

不過陳志民說，企業的合作模式不見得涉及收購股權、合資，有可能在美國設立百分之百的子公司等模式，若是如此，屆時就不屬於公平交易法的事業結合。

路透社報導，4名熟知內情的消息人士透露，台積電已向美國晶片設計廠輝達（NVIDIA）等提議入股一家合資企業，負責營運英特爾（Intel）的晶圓廠。

立法院經濟委員會今天邀請公平交易委員會代理主委陳志民列席報告業務概況並備質詢。

民進黨立委陳亭妃質詢指出，若台積電未來跟英特爾有合併、合作計畫，公平會如何把關。

陳志民表示，台積電與英特爾合併是媒體傳聞，企業都沒證實，公平會認為，若將來真的發生，要先看合作模式為何，若符合公平交易法中的事業結合定義，以這兩家企業的市占率、營業額已經達到門檻，公平會當然要審查。

陳亭妃詢問公平會如何審查。陳志民表示，會依照一般的結合案件，例如處理外送平台併購案的水平結合等，但科技業比較特別的是創新因素，公平會將慎重考慮。

陳亭妃表示，台積電跟英特爾都是極大的企業，一旦合併將是國際大事，雖然目前還只是媒體報導，公平會勢必要有所準備。

陳志民表示，公平會內部已有所準備，將看未來情況發展因應，公平會也一定有能力審查。

民眾黨立委張啓楷質詢時問，台積電若與英特爾合併是否符合公平交易法的事業結合定義。

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陳志民表示，目前不曉得，有可能企業的合作模式不構成結合，例如不涉及收購股權、合資，有可能在美國設立百分之百的子公司等模式，若屬於這種情況，屆時就不屬於公平交易法的事業結合。

張啓楷指出，萬一真的有事業結合必須送審，公平會應注意結合案是否影響台灣經濟發展、晶片先進製程及國家利益。陳志民表示，在現行審查規定下，公平會將充分考慮整體經濟利益議題。（編輯：張均懋）1140313

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