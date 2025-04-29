王毅拉攏金磚國家 再藉關稅戰批美霸凌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北29日電）中國外交部長王毅28日在巴西里約熱內盧出席金磚國家外長會晤時批評美國搞單邊主義，並聲稱「如果選擇默不作聲、妥協退縮，只會讓霸凌者得寸進尺」。

中國近期在國際場域大力批評美方的關稅政策，中國外交部29日一早發布新聞稿指出，王毅在金磚國家外長會晤時就堅持多邊主義、維護多邊貿易規則闡明中方立場。

王毅說，多邊主義是二戰後國際秩序的基石，團結合作是國際社會的最大公約數，然而個別國家對世界的認知卻發生了「嚴重偏差」。

他直接點名美國大搞單邊主義、本國優先，將自身利益凌駕於國際公利之上。現行國際體系支撐著世界的穩定與繁榮，美國作為這個體系的最大受益者卻正在走向它的反面。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王毅強調，維護多邊貿易規則是當前最緊迫的課題。美國長期從自由貿易中大量獲益，現在竟拿著關稅當籌碼向各國漫天要價。如果選擇默不作聲、妥協退縮，只會讓霸凌者得寸進尺。

他指出，金磚國家應共同反對一切形式的保護主義，堅決維護以規則為基礎、以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，維護其核心價值和基本原則，促進貿易的自由化便利化。（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1140429