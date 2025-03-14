銀行退休婦誤信假投資名人影片 遭詐騙3200萬元

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（中央社記者劉建邦台北14日電）自銀行退休的李姓婦人從「抖音」看到假冒投資股票名人影片後加入LINE群組，遭對方在3個月詐騙3200萬元。李婦今天現身呼籲要相信警方及銀行行員的關懷，才能防詐騙。

刑事局今天召開「165打詐儀錶板投資詐騙案件下降、公私協力守護民眾財產」記者會，由刑事局長周幼偉主持，並邀住商機構企研室執行總監徐佳馨及被害人李婦到場。

周幼偉致詞時表示，統計2月數據，受理詐騙案共1萬773件、總財損新台幣60億餘元，較1月下降，其中以假投資詐騙最多。數據顯示，民眾識詐意識已提升，遭騙後都願意報警。觀察歷年上半年受理詐騙案，件數在農曆春節後上升，將持續打詐。

詐防中心執行秘書林耕宇指出，網路購物詐騙受理件數近期居高不下，初步分析是因財損少，歹徒會在社群平台張貼低於市價或熱門商品，以抽獎直播等方式吸引被害人點閱。

林耕宇說，詐騙集團會謊稱有熱門賽事或演唱會門票，且低於市價或最後一批門票等話術，要求被害人用遊戲點數等方式支付以保留商品，並提供一頁式網站下單，面交約在偏僻地點。

此外，假中獎詐騙件數也增加，歹徒透過社群平台例如「抖音」、臉書（Facebook）等發送抽獎活動資訊如直播盲盒等，事後通知被害人領獎，但主要是騙取個資，且會要求先匯款。

徐佳馨表示，詐騙集團近期鎖定與社會互動少且有資金的退休族群，提供「二不一要」防範詐騙，二不是不要隨便提供房產資料及印鑑證明、不要隨便抵押房產，一要是民眾要申辦地政異動即時通，因為不動產詐騙已從假交易進化到讓被害人主動抵押房產，呼籲政府針對詐騙積極修法。

李婦回顧當時遭詐騙狀況說，詐騙集團很懂被害人心理，連她是從銀行界退休且有雙碩士學位也遭騙，因詐騙集團聯繫時都有提供精闢股票分析及台灣股市細節，期間赴銀行辦理相關業務時，雖有接獲行員關懷，但因自認能獲利，未理會行員建議，一直到警方通知才知遇詐騙。

她表示，有鄰居提及遭詐騙後有自稱律師聯繫可協助取回詐騙款項，這是二度詐騙，民眾要相信銀行行員及警方關懷，並呼籲政府加重車手刑責。

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李婦會後接受媒體聯訪時指出，遭詐騙是因從「抖音」看到假冒某投資名人與財經名人合播影片，點入連結後就被加LINE，對方不斷主動聯繫且平時噓寒問暖，期間還被要求簽署保密條款等。

她表示，經查證發現此投資名人有相關金融證照，事後詢問對方時才知影片是冒用，坦承是因一時迷惑而遭詐騙3200萬元，非常懊悔。（編輯：戴光育）1140314