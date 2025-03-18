LINE帳號被盜案件暴增8成 官方親揭3手法

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（中央社記者吳家豪台北18日電）通訊軟體LINE觀察，今年3月截至目前為止與2月同期相比，LINE帳號被盜而寄信給客服的件數增加80%；從LINE用戶回報客服的案例中分析，主要有「帳號釣魚」、「電話號碼盜用」、「電腦版盜用」3種盜取帳號的手法。

LINE表示，如果發現LINE帳號已經被盜，可盡快由本人透過客服網頁通報，點選「不登入並繼續操作」，立即填寫客服表單。客服會在24小時內回覆，協助用戶將被盜走的帳號停權，並引導註冊新帳號與協助轉移付費商品。

LINE發布新聞稿指出，帳號被盜的第一種手法是「帳號釣魚」，不肖份子以「幫我們家寵物投票」、「幫孩子的繪畫作品投票」等名義，引導用戶需登入LINE後才能進行下一步，接著利用假的登入頁面，讓用戶留下LINE帳號的電話號碼、密碼以及簡訊認證碼，此時用戶的帳號就會被盜取。

LINE提醒，任何LINE登入網頁都不需要「輸入簡訊認證碼」，也不需要「點選移動帳號選項」。只要在任何網頁看到這兩點，就可以100%確認是帳號釣魚。

第二種手法是「電話號碼盜用」，不肖份子在社群平台張貼假的「徵求網路家庭代工」等貼文，請用戶留下電話，透過對話誘使用戶也提供LINE簡訊認證碼，接著會把電話號碼用來註冊LINE帳號，並輸入LINE簡訊認證碼，這樣就可以盜走LINE帳號。

LINE提醒用戶，只要不把LINE簡訊認證碼透露給任何人，就不怕被盜帳號。

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第三種手法是「電腦版盜用」，不肖份子以「加好友可免費領取遊戲幣」等名義，提供假的QR Code條碼給用戶加好友，用戶掃碼後，不肖份子就可使用受害者的帳號，開始發送大量垃圾訊息甚至進行詐騙。

LINE表示，如果在手機上收到LINE系統帳號提醒，有登入其他裝置的通知，不是本人所操作，可直接在訊息所附的連結中點選登出。（編輯：楊凱翔）1140318