刑事局：假冒親友詐騙捲土重來 接陌生來電先查證

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（中央社記者劉建邦台北23日電）刑事局今天表示，因通訊軟體發達，假冒親友借錢詐騙手法近期捲土重來，民眾接獲陌生來電應先查證，別因聲音相似或通訊軟體帳號相同就誤認為是親友，建議民眾多向長輩宣導。

刑事局發布新聞資料指出，以電話佯稱親友的詐騙手法曾經猖獗，因多數是利用緊急事件或遇到意外急需用錢製造緊張氣氛，讓被害人在短時間內陷入恐慌，加上一時不察，往往容易上當受騙。

刑事局表示，這類型詐騙手法經警方大力宣導和查緝一度消聲匿跡，但沉寂一陣子後，近期詐騙集團卻捲土重來。

南部一名約60歲從金融業退休的王姓男子，日前接到一通與兒子聲音相似的來電，對方提到因換手機要求重加LINE隨即掛斷，王男不疑有他，加入對方提供LINE帳號。

對方事後以LINE來電聲稱與他人發生交通事故，須賠償對方新台幣6萬元，提供郵局帳戶要求匯款。王姓男子因一時陷入恐慌，加上未立即打電話給親身兒子查證，就按對方指示臨櫃匯款到指定帳戶。

警方說，在事發後1小時，王姓男子才主動聯繫其兒子，得知未發生交通事故也未來電要求匯款，驚覺受騙報警。

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刑事局表示，民眾接到陌生來電，應先查證，切勿因聲音相似或通訊軟體帳號相同就誤認為是親友而上當受騙，接獲假冒親友來電或訊息要借錢，須提高警覺並再三向本人查證。

警方指出，現今通訊軟體發達，民眾平時改以通訊軟體聯繫，遇到類似詐騙手法，最好先以行動電話或市內電話向親友查證，勿僅透過通訊軟體來電聲音、LINE大頭照、貼圖及對話就認為對方是認識親友，或可同時撥110或165反詐騙專線詢問。（編輯：黃名璽）1140323