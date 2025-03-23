察覺高雄女疑遇海外求職詐騙 小港地勤報警成功勸阻

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（中央社記者張已亷高雄23日電）朱姓女子日前受人委託從泰國帶佛牌入境台灣，昨天到小港機場要出發時，被櫃檯人員察覺疑遭海外求職詐騙，經警勸阻取消出國；警方呼籲，民眾求職應提高警覺多方查證。

航空警察局高雄分局偵查隊長蔡宛蓁指出，35歲朱女日前在社群媒體遭暱稱「林凱」不明男子主動添加好友，19日依對方指示攜帶1瓶洋酒前往馬來西亞，並獲對方支付機票、住宿及買酒費用共計新台幣4萬3000元。

蔡宛蓁表示，朱女21日回國後再受「林凱」委託從泰國攜帶佛牌入境台灣，獲對方支付單程機票及住宿費共3萬5000元，但不知道工作報酬為何，22日到高雄小港機場準備前往泰國時，遭櫃檯人員發現只買單程機票，不符合泰國入境規定，且身上無其他現金或信用卡能買回程機票，疑遭詐騙。

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蔡宛蓁指出，初步研判「林凱」委託朱女攜帶洋酒部分，可能是為取得她的信任，再將其詐騙至東南亞國家；後續由警方告知朱女泰國、柬埔寨等為詐騙及不法犯罪易發生地區，前往可能遭限制自由從事不法犯罪，並提供海外求職詐騙案例，成功勸阻朱女取消出國行程。

航空警察局高雄分局今天發布新聞稿呼籲，近年來詐騙集團以「高薪工作」為餌，誘騙民眾至東南亞事件層出不窮，民眾求職時應提高警覺、多方查證，避免因詐騙集團提供免費觀光行程機票或不明高薪工作內容而誤入歧途；不僅可能因此喪失人身自由、危及個人安全，還恐須付出大筆金錢贖身。（編輯：陳仁華）1140323