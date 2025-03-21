民眾受困緬甸詐騙園區 外交部已助203人返台

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（中央社記者吳書緯台北21日電）近年民眾遭拐騙前往緬甸詐騙園區事件頻傳，外交部今天證實，自2022年起已接獲438案通報，目前已協助203名民眾順利返台，但仍有分散於緬甸境內不同詐騙園區的235名待救援民眾，外交部毫不懈怠，持續透過相關管道協助。

外交部亞太司副司長林宏勳表示，2022年起外交部及駐緬甸代表處接獲零星民眾及家屬通報受困，幕後是有系統的大規模詐騙園區，而管理者多為中國籍，園區內有各國人員負責不同詐騙工作，受害者最大宗為中國籍，約估計有數千人，此外印尼、越南、印度、斯里蘭卡、日本等國皆有國民受困於園區中，甚至歐美國籍者亦有。

林宏勳透露，詐騙園區多分布在緬甸與鄰國的邊境，為緬甸中央政府勢力灰色地帶，並由各民族武裝勢力把持，與中央政府對立，各國使節與民族武裝勢力接觸並不妥適，因此政府持續透過國際NGO、友台僑領協助瞭解台灣民眾在園區情況，並協助脫困者安置及完備移民程序後，核發旅行文件返國。

中國演員王星1月初遭詐騙集團以工作名義先赴泰國再拐到緬甸的詐騙園區，新聞鬧大後，在中泰雙方合力營救下，王星順利獲釋。

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林宏勳表示，王星事件是轉折點，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）2月6日訪中會晤習近平，聲明合作掃蕩詐騙園區。泰國開始對園區周遭區域斷水斷電斷網，使園區基礎設施受限，並開始移轉至他處，並釋放內部外籍人士，集中由當地武裝力量看守，等候送至泰國後遣返原籍國。

然而，林宏勳說，鑒於受害者人數眾多，泰國政府無力也不願在泰國境內進行安置，僅願意借道讓各國獲釋人士經泰國美索後直接離境；目前台灣政府已循此模式於2月成功協助若干民眾自緬甸妙瓦底前往泰國美索後，經陸路從泰國曼谷搭機返國，行動雖遇有阻礙，但外交部毫不懈怠，持續透過相關管道協助，也持續與各方密切溝通。（編輯：林興盟）1140321