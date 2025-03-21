網購詐騙案頻傳 刑事局逮捕5人到案

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（中央社記者劉建邦台北21日電）刑事局表示，網購詐騙案件數多，結合全台警力逮捕5人，手法如代購偶像團體周邊商品、演唱會門票，其中，廖男以假交友騙被害男性，再把被害人帳戶轉成收取詐騙款項。

刑事局今天發布新聞資料指出，打詐儀錶板顯示近期前5名詐騙手法，以網路購物詐騙案件最多，詐騙集團利用人性弱點，在拍賣網站或知名社群社團推出限量或低於市價的商品，買家下訂匯款後就失聯，被害人才驚覺受騙報警。

刑事局表示，偵查第九大隊近期彙整多筆假網拍詐騙案後，結合各地警力組專案小組查緝，分別在台中市、桃園市、新北市等處，偵破4起網拍詐騙案，逮捕5名男子到案。

警方說，嫌犯的詐騙手段包含稱可代購知名偶像男子團體的周邊商品，或知名歌手的演唱會門票等。24歲劉姓男子透過假帳號在臉書（Facebook）社團刊登出售國內知名歌手、韓國偶像團體等演唱會門票進行詐騙，共29人受害，總財損新台幣50萬餘元。

此外，有詐欺等前科的29歲廖姓男子則利用交友App隨機搭訕男網友，以交往為前提誘騙被害人，把被害男子當「金主」，廖男會稱需代墊住宿費、購物費等，再以會跟公司請款後就還款為理由進行詐騙。

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警方查出，廖姓男子還詐騙被害男網友的金融帳戶，再把被害人帳戶當成收取詐騙款項的帳戶，共22人受害，經查廖男從去年10月至11月間涉及11起詐騙案，其身分也在知名網路論壇被起底。

刑事局掌握線索後，日前赴台中市等處逮捕5人到案，搜出筆電、現金等物，警詢後依詐欺等罪嫌把5人移送轄管地檢署偵辦。警方呼籲，在社群平台與陌生網友約妥交易應採面交，勿先匯款以免被騙，有疑慮可撥165反詐騙專線求證。（編輯：張銘坤）1140321